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人氣KOL吸睛走秀！淘寶台灣每日20萬新款上架　618超級買買節火速「淘」

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淘寶台灣618超級買買節（圖／翻攝自淘寶台灣生火時尚秀）

▲淘寶台灣找來6位人氣KOL上演超快時尚秀，展示時下最潮流的穿搭術。圖左Elle、圖右Angelina。（圖／淘寶台灣提供）

消費中心／台北報導

夏天的腳步才剛到來，就已經沒什麼穿衣靈感了嗎？或是怎麼穿都乏味，總覺得衣櫃裡少了一件百搭單品？不管妳是學生或上班族，快來看看6位人氣KOL如何利用今夏必備最潮單品做搭配，完美穿搭出充滿日韓時尚感的上班服、私服、跑趴服，輕鬆駕馭各種不同場合，又能擁有個人特色，當個讓人稱羨的百變潮女，更重要的是，轉換風格治裝不用花大錢，平價就能辦到！

潮流總是瞬息萬變，想迅速捉住每季流行元素，最快的方法就是看「秀」，淘寶台灣找來Angelina、Ellie、Nina、奎丁、香香、語謙等6位人氣KOL上演一場超快時尚秀，在短短3～4分鐘時間內演繹多種風格裝扮，例如想帶點小性感，合身黑短上衣跟性感短褲，只要搭一件可愛的豹紋外套，再搭配酒紅唇妝、大捲波浪長髮，立即展現性小性感的一面，女人味十足，讓人心動指數極速上升。生火了這裡買>>

人氣KOL吸睛走秀！淘寶台灣每日20萬新款上架　618超級買買節火速「淘」（圖／品牌提供）

▲香香合身短上衣搭配泡泡袖豹紋外套，性感中不失可愛。（圖／淘寶台灣提供）

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▲奎丁的露肩襯衫搭配短褲，優雅中帶點小性感，。（圖／淘寶台灣提供）

而OL要怎麼穿的時髦有型也是門大學問，上班不能穿得太花俏，全身套裝又怕太呆板老氣，不少人在選擇服飾時，多半以簡約、素色為重點，KOL在走秀中則是示範了挑選小心機，像是大V領微露肩襯衫、V領黑色短袖波紋顯瘦上衣，下身搭歐美格紋西裝褲或九分直筒哈倫褲，整體造型俐落幹練，在職場上給人印象加分，穿起來也多了一份氣質。幫你找好了這裡買最划算>>


人氣KOL吸睛走秀！淘寶台灣每日20萬新款上架　618超級買買節火速「淘」（圖／品牌提供）

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▲Elle演繹簡約穿搭中充滿時尚感的穿搭，且單品可以多樣搭配。（圖／淘寶台灣提供）

平時穿著走運動風的女生，不妨嘗試看看「黑白配」，穿上黑白寬版短T、短褲、黑長襪及帆布鞋，就算只有兩種顏色，照樣展現年輕活力，而頭髮可繫上長花細窄長條絲巾來取代綁馬尾打扮，看起來更有個性。至於喜歡韓風look的人，推薦換上男友風吊帶工裝牛仔褲+春夏貝蕾帽或是拼接格紋連衣裙，俏皮造型讓今夏的韓系感更加甜美可愛。手刀購入>>

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▲Angelina寬版T加上短褲，散發青春活力氣息。（圖／淘寶台灣提供）

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▲Nina緊身T加男友風牛仔吊帶褲，甜美中不失女孩率性的一面。（圖／淘寶台灣提供）

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▲淘寶台灣上架萬件服飾讓妳淘不盡，搭配年中慶「618超級買買節」，一次買下來最划算。（圖／翻攝自淘寶台灣官網）

更多關於單品的穿搭技巧，不但能在淘寶台灣時尚秀學起來，觀看還可專享滿千折$200，且網站每日20萬新款極速上架中，想找什麼款式都有，讓妳生火又省荷包，現學現買現搭。正檔活動於6/16～6/20展開後，除了再加碼活動商品0元超取免運，針對活動商品、淘寶商城活動商品、全站服飾，更不能錯過讓荷包大省特省的2大好康機會，1、每日可領取品類券，包括消費滿$1,666折$200、$2,500折$300、$1,388折$488、$618折$75，其中$619折$618省最多；2、搶限定折扣碼，分別有$3,000折$1,000、$1,300折$260、$30,000折$3,500、$2,400折$50、$2,088折$1,000，將於每日特定時段限量發放，現在618超級買買節釋出大誠意，品類券和折扣碼可疊加使用，等於服飾類買滿$2,088，可以使用品類券的$1,388折$488，再加折扣碼折$1,000，最後只要$600買單，這個是不是絕對要設鬧鐘提醒自己，要手刀搶起來。手刀搶購>>

凡滿$199再享超取免運，新人首單滿$299可折百元，要讓用戶們買得「揪」划算。6/18當天限定的「618超級買買券」，將於每個整點發送數碼家電、家具家居、母嬰、保健、美妝、食品快消、服飾等不同折價券，全站下殺到底，全站服飾鞋包類商品更是下殺5折，消費滿$1,388現折$688，讓妳血拼更盡興，戰利品用超低價就能到手，買越多、省越多，超好買！

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