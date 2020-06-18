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高溫熱昏！宜蘭女騎士直上國5　駕駛驚呼報警...雪隧前緊急攔截

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▲▼騎機車逛國道的62歲吳姓婦女在頭城出口匝道被攔下。（圖／國九隊提供，下同）

▲▼騎機車逛國道的62歲吳姓婦女在頭城出口匝道被攔下。（圖／國九隊提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

17日上午，國5宜蘭至頭城交流道北上車道間，出現婦女騎機車逛國道驚險畫面，讓其他經過駕駛們是驚呼好危險！騎機車逛國道的62歲婦女在頭城出口匝道（T型路口），被警即時攔下，才未繼續闖入雪山隧道。警調查婦女是因天氣炎熱，誤判道路從宜蘭入口匝道上國5欲前往礁溪市區。

國九隊表示，17日上午巡邏警員發現有機車誤上國道，請坪林行控中心搜尋影像，並立即趨前攔查，隨後將機車攔停於頭城出口匝道（T型路口），經了解62歲吳姓婦女，因天氣炎熱，誤判道路因此從宜蘭入口匝道上國5欲前往礁溪市區。

▲▼騎機車逛國道的62歲吳姓婦女在頭城出口匝道被攔下。（圖／國九隊提供，下同）

吳婦騎機車逛國道被警依法掣單舉發，警也通知坪林行控中心派遣拖救車，將機車拖吊排除，並將吳女護送至平面市區安全處所。

▲▼騎機車逛國道的62歲吳姓婦女在頭城出口匝道被攔下。（圖／國九隊提供，下同）

▲▼騎機車逛國道的62歲吳姓婦女在頭城出口匝道被攔下。（圖／國九隊提供，下同）

國九隊呼籲所有汽、機車用路人，應依標誌、標線、號誌指示行駛，如察覺有異或疑慮，應停靠於安全位置或處所，擺放警示標誌，撥打1968專線或110向警方請求協助，以免誤闖高速公路造成危險也避免受罰。

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