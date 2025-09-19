iPhone升級iOS 26　網傳建議「關閉4個新設定」

▲iOS 26網友認為建議關掉的4個新功能。（圖／記者許力方攝）



記者許力方／綜合報導

iPhone 17系列新機今天正式開售，不少果粉已經率先更新成iOS 26，體驗「大改版」新功能，被認為是蘋果最大幅度的一次系統改動，科技網站、部落客和網友盤點這次升級後，建議「關閉」的4個功能。

以下整理網路討論，iOS 26更新改版後，最熱門討論的「建議關閉的4個新功能」──

1. 過濾未知的來電：

iOS 26升級後可管理、篩選未知來電，對騷擾電話很管用，因為siri會在響鈴前，向尚未儲存號碼的來電，要求更多資訊，包括詢問「你是誰」和「致電原因」，可能支付數據費用，也有可能導致外送、快遞等收送失敗。

如果擔心類似事件發生，建議可以「電話」>「管理過濾」>「過濾未知的來電」選項中，勾選「永不」或「靜音」。

2. 自動省電模式：

開啟「適應性電量」後，iPhone的續航力確實會提升很多，但因其原理是系統會調整「性能」來延長電量，包括允許部分活動耗時增加，這可能導致在使用一些性能要求較高的App時，出現掉幀、卡頓等問題。

3. 訊息過濾未知的寄件人：

在「訊息」＞「管理過濾」＞「未知的寄件人」中若開啟「過濾未知的寄件人」新功能，陌生人發來的訊息會被移至「未知的寄件人」列表，可能錯過一些官方訊息。

4. 截圖全螢幕預覽：

如果不喜歡螢幕畫面擷取時螢幕顯示，可至「設定」＞「一般」＞「螢幕畫面擷取」中，關閉「全螢幕預覽」。