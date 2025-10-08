　
    • 　
>
Windows 25H2升級值不值？YTR：比macOS更順、更聰明

Windows 25H2升級值不值？YTR：比macOS更順、更聰明

▲▼ 。（圖／YouTube@SillycornsMedia）

▲YTR直呼Windows 11 25H2更新太香了 。（圖／YouTube@SillycornsMedia）

 記者吳立言／綜合報導

微軟於上周正式推送「Windows 11 25H2 更新」，目前已開放全球用戶升級。實測影片頻道 Sillycorns 近日上傳詳細體驗影片，實際操作後直呼「太香了」，並點名多項新功能「終於讓 Windows 看起來比 macOS 還順」。

「開始」功能表變乾淨　手機連結成亮點

Sillycorns 認為這次「開始」功能表的調整是整個更新中「最有感的一項」。應用程式改為分類顯示、介面更整齊，釘選數量也從六個提升至八個，使用上「終於不需要瘋狂滑動」。他特別提到新增的「手機連結（Phone Link）」列令人驚艷，不僅能直接查看手機電量、訊息與通話，還能鏡像 Android 手機螢幕、傳檔或播放短影音。Sillycorns 直言「如果你是 Android 用戶，這功能比蘋果那套還方便。」

▲▼ 。（圖／YouTube@SillycornsMedia）

分享與任務列細節更貼心

新版的「拖曳分享（Drag to Share）」讓分享流程大幅簡化。只要拖曳檔案到畫面上方，即可出現分享托盤；使用者還能在送出前快速裁切或壓縮圖片。任務列也進行多項微調，例如電池圖示會隨電源狀態變色，充電為綠、省電模式為黃、低電量則變紅。Sillycorns 表示，這些細節雖小，但讓使用體驗「明顯更人性」。

截圖工具全面升級　AI 搜尋最驚豔

新版「截圖工具」加入色彩選擇器、文字擷取器與自動裁切三大功能，還能將錄影直接輸出為 GIF。Sillycorns 實測後笑稱：「這下 Photoshop 都要失業了。」他大讚「Windows AI 搜尋（AI Agent）」是這次最大亮點，能直接搜尋文件或圖片內文字與物件，而且全部在本機端完成，無須上傳雲端。他舉例，只要輸入「藍色腳踏車」或「發票」，系統就能秒找出相關檔案，「準到誇張」。

鎖定畫面小工具、觸控板手勢更順手

Sillycorns 特別提到鎖定畫面小工具（Widgets）的設計「讓 Windows 更像行動裝置」。使用者可在未解鎖時直接操作 Spotify、查看天氣或股市資訊，最多能放置四個。他也測試了三指、四指手勢，能快速切歌、調音量，「比想像中順」。

Sillycorns 總結指出，Windows 25H2 並非「炫技型」大改版，而是一場以實用為核心的升級。AI 搜尋、Phone Link、截圖工具的提升都讓日常操作更順暢；更重要的是，更新後系統穩定、效能無明顯下降。他在影片最後直呼：「這次 Windows 更新真的香，不升就可惜了。」

從實測回饋來看，Windows 25H2 的 AI 整合度與跨裝置互通性已明顯成熟。儘管部分筆電在鏡像時仍有延遲，但對多數用戶而言，這是一個「能立即感受到差異」的版本。對想體驗 AI 搜尋與手機整合的使用者來說，25H2 的確值得升級。

