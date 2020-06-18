台中貴為第二大城卻沒動物園？　在地人曝秘辛：二戰前曾有

▲台灣有不少動物園。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

動物園是不少家庭親子出遊的首選，在台灣也有不少地方擁有動物園。有網友好奇提問，貴為全台第二大城市的台中，為什麼沒有動物園？貼文一出引發熱烈討論，更有網友曝光不為人知的秘辛。

原PO17日在PTT「八卦板」PO文指出，「台中人自從2018年自豪的登上『第二大城』人口，板上常常也都有風向超越高雄，結果連動物園都沒有」，讓他不禁吐槽「第三大城高雄卻有動物園已經40週年了，第二大城台中是養不起動物園嗎？有沒有卦？」

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▲網友提問為何台中沒有動物園。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出隨即掀起熱議，網友表示，「到處都是動物，何須設立動物園？」、「第一大城新北也沒有」、「蓋動物園沒有經濟效益，馬祖園區至少還有進香團」、「浪費錢的東西，給首都台北就好」、「有啊，望高寮的動保中心啊，不過最近動物都移光了，只剩狗跟貓」、「去台北看就好了 又不遠幹嘛浪費錢蓋」。

更有人打趣表示「有金錢豹呀是在問什麼」、「台中是合法狩獵區域，誰跟你可愛動物園」、「中港路明明就有」、「大家都去酒店找金絲貓好嗎」。

不過也有知情網友透露不為人知的一段往事，「二戰前在台中公園內，現在公園路三民路口那邊，被轟炸後戰後就沒回復了，就台中公園那個國小運動場的位置。」

原來，台中市在日治時期確實有一座動物園，不但是台中市第一座動物園，更是中部地區首座動物園，位置是在現今台中公園內的北門樓附近，裡面飼養有猴子、蛇、鳥類等動物，由於不收門票，因此吸引不少學校的老師帶領學生前來觀看，藉此能認識動物。