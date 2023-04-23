「濕冷凹式降溫」一口氣回1字頭　2天1變洗三溫暖！下周快速變天

▲台灣附近大致為偏東風的環境，未來2天溫暖舒適 。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

鋒面再臨！中央氣象局表示，明天（24日）到25日（下周二）天氣較為穩定，台灣附近大致為偏東風的環境，僅迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區、南部午後有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。下一波天氣變化落在25日晚起，有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部將會轉濕涼，跌回19度。

氣象局預報，25日白天前各地舒適到溫暖，僅有局部降雨，到了25日晚間至26日（下周三）有一波鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，北台灣降溫轉濕涼，低溫又跌回1字頭。27至29日（下周四至六）白天降雨緩，天氣大多多雲到晴，僅東半部及北部山區偶雨、午後中南部山區零星雨；一直到29日晚間又有另一鋒面接近，天氣稍微不穩定，北、東局部雨，中南部山區偶雨。

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天氣風險公司分析，25日晚間到26日白天將有一道鋒面快速掠過台灣，這次的鋒面結構不像上次那麼好，位置也偏北，預測主要是中北部地區會有些短暫雨，南部雲量增多為主，只有山區有零星雨機會，是常見的春雨型態。因雲量增多，26日白天高溫各地都會下降，北部最為明顯，一口氣掉到21至23度，迎風面持續有雨，是近期較為濕涼的時間，中部影響較小，南部氣溫則幾乎沒有變化，很快地，27、28日隨著偏東到偏南風帶來暖空氣，又會回到較溫暖穩定的天氣。

▼鋒面+東北季風再報到，北台灣一口氣跌回19度。（圖／中央氣象局）



▼氣象局下周天氣預報：

【4/24(一)~4/25(二)】各地舒適到暖熱──

北部、東半部地區及馬祖局部到零星雨，其他地區及澎湖、金門多雲到晴，午後中部山區及南部地區偶雨。

中南部留意局部溫度較高。

【4/25晚(二)~4/26(三)】鋒面通過，東北季風增強──

水氣增加，各地雲量偏多，北部、東半部地區、中南部山區及金門、馬祖有局部短暫陣雨。

北台灣明顯降溫，請注意溫度變化。

【4/27(四)~4/29白天(六)】天氣轉穩定──

北台灣氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部地區、北部山區及馬祖零星雨，午後中南部山區亦有零星雨。

中南部留意局部溫度較高。

【4/29晚(六)~4/30(日)】另一鋒面接近──

水氣稍增加，各地雲量略增多，北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫陣雨。

北台灣稍微降溫。