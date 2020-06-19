嘉義最美阿勃勒花況　南田、嘉義及228三公園入列

▲嘉義公園 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市不僅是人文之都，更是公園處處的健康之城。在疫情逐漸趨緩後，保持健康增加抵抗力，最方便且最有效的方法，就是前往公園散心運動；六月的嘉義市，不僅有上帝的金戒指6月21日日環食，更有金黃燦爛的阿勃勒在公園中盛開，朵朵黃金小花隨風搖曳，仰望樹梢是金黃的一片，公園步道與地面更是美麗的黃金地毯，市民朋友走過路過不要錯過。

建設處表示，目前阿勃勒正盛開，不少市區公園都可看到阿勃勒盛開的景象；阿勃勒每年5至6月花開時呈現一片金黃美麗景色，風止時金黃色花序懸掛滿樹，微風吹起黃花隨風搖曳飄落，彷彿天空下起黃金雨，地面更鋪上了金黃花毯。

▲南田公園花況盛開 。（圖／記者翁伊森翻攝）

包括嘉義公園、啟明路、二二八紀念公園（東區）、南田公園等，阿勃勒花景都很美麗，歡迎市民朋友前往賞花。後疫情時代，嘉義市政府也提醒民眾保持社交距離。各公園資訊如下：

※二二八紀念公園：

位於啟明路與大雅路交角。園內各項設計展現出族群融合、希望、和平、愛與尊嚴的理念，整個園區呈現美化、綠化與藝術化的結合。

※嘉義公園：

位於中山路及啟明路口，為本市最大綜合性公園，含植物園、史蹟資料館及忠烈祠。

※南田公園：

位吳鳳南路中廣嘉義台東北方，公園分為大、小區，大區設有兒童遊戲區及籃球場。

▲228公園。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨手拍都是美照