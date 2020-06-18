陸外交部：疫苗量產後先惠及非洲　延長還債期限「中非是真正的朋友」

▲習近平參加中非團結抗疫特別峰會。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中非團結抗疫特別峰會17日成功舉辦，大陸國家主席習近平發表了主旨講話，有外媒認為，大陸此舉是為了進一步擴張在非洲的影響力。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方願加大對疫情特別重、壓力特別大的非洲國家的支持力度，包括進一步延長還債期限等，幫助非洲國家克服當前困難。

趙立堅指出，習近平在峰會上發表主旨講話，提出一系列重要倡議和主張，宣布全力支持非洲國家抗疫行動，繼續向非洲提供物資援助，派遣醫療專家組，加快非洲疾控中心總部建設，承諾新冠疫苗研發並投入使用後將率先惠及非洲國家。

▼中非團結抗疫特別峰會以視訊方式進行。



趙立堅提到，中方願同國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的非洲國家的支持力度，包括進一步延長還債期限等，幫助非洲國家克服當前困難。

趙立堅還說，非方領導人對此予以熱烈歡迎和高度評價，「他們表示，中非團結抗疫特別峰會的召開正逢其時，增強了非洲國家戰勝疫情的信心，中方在非洲最需要的時候雪中送炭，是真正的朋友。」

趙立堅強調，當前非洲疫情仍在蔓延，非洲國家面臨多重挑戰，期待國際社會加大對非支持，「中方呼籲國際社會認真傾聽非方的呼聲，積極回應非方的關切，採取更多行動為非洲早日戰勝疫情，實現可持續發展作出實實在在的貢獻。」

▼非洲醫療缺乏，面對疫情壓力沈重。（圖／路透社）

