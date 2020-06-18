暖氣團壟罩「烤番薯」防再飆38度　7縣市亮高溫燈號！周五起變天雨區曝

▲劉沛滕提醒，民眾外出注意防曬、補充水分。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

7縣市持續亮高溫資訊「紅橙黃燈號」！這幾天全台熱到如「烤番薯」，氣象專家吳德榮提醒，今天（18日）和周五各地晴朗「酷熱」，北部、東部的氣溫將升至37度以上，不排除再創今年高溫紀錄。中央氣象局預報員劉沛滕則表示，周五起，開始有些西南風水氣上來，中南部清晨至上半天可能有短暫陣雨。

【紅色燈號】連續3日38度以上

東半部：花蓮縣。

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【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：台北市。

【黃色燈號】36度以上

北部：新北市。

中部：南投縣。

南部：高雄市。

東半部：台東縣、宜蘭縣。

▼氣象局對7縣市發布「高溫資訊」。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊受到太平洋高壓影響，加上吹著乾燥的西南風，各地晴到多雲持續高溫炎熱，注意防曬、補充水分，台東、花東縱谷可能發生沉降作用的焚風；另外，氣象局持續對台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市和南投縣發布「高溫資訊」，其中花東縱谷可能連3天超過38度，是紅色燈號。

劉沛滕說，今午後山區可能有對流雲系發展，但是在比較少數的山區；周五起，開始有些西南風水氣上來，且水氣稍微越來越多，中南部清晨至上半天可能有短暫陣雨，雨勢屬於一陣一陣也不多，其他地區雲量有機會增多，周末水氣增加，午後範圍雷雨比較大，西南風影響到下周三。

劉沛滕表示，今和周五大部分地區可能都有33至36度的高溫；周六、周日稍降，但仍有33至35度，還是很熱。

▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，17日持續酷熱，花蓮縱谷內的富源因特殊的地理環境，仍升至38.5度（雖未及16日的39.0度），台北市則創今年最高溫37.6度。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五低層的暖氣團籠罩台灣附近，中層大氣是則太平洋高壓向西延伸的範圍，大氣穩定，各地晴朗酷熱，北部、東部的氣溫將升至37度以上，不排除再創今年高溫紀錄，紫外線達危險級，要注意防曬、防中暑，山區午後有小範圍局部短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，周六至下周一滯留鋒在北部海面徘徊，台灣水氣略增、大氣不穩定度提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨，午後局部陣雨或雷雨的機率亦提高；台灣仍在滯留鋒前暖氣團內，天氣持續高溫炎熱。

吳德榮分析，最新歐洲及美國（GFS）模式皆模擬，下周二、下周三滯留鋒並未南下，但各模式模擬的鋒前西南風帶來水氣量有所不同，且皆持續調整中；台灣是否會因此而有較明顯降雨？不確定性很高！需密切觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今晚8時低層暖氣團籠罩台灣附近（左圖）；中層大氣是則太平洋高壓向西延伸的範圍（右圖），大氣穩定，各地晴朗酷熱。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）