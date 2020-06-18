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台北市長是民進黨囊中物？　葉元之：黃珊珊瓜分藍營票

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▲▼台北市議會市政總質詢,黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中被視為2022台北市長人選。國民黨新北市議員葉元之大膽預測，民進黨一定會派陳時中選新北，「民進黨應該認為，台北市長已經是囊中物了」，因為，台北市副市長黃珊珊若參選，會分到國民黨的票，民進黨就坐漁翁之利。

葉元之17日在政論節目《新聞面對面》分析，台北市長柯文哲都讓黃珊珊出來表現，都已經不曉得台北市長現在是誰，好像變成黃珊珊，柯文哲全力拉抬黃珊珊，但黃珊珊以前是親民黨出身的，黃珊珊出來拉到藍的票，比拉到綠的票多。

葉元之接著指出，民眾黨一直喊「藍白合」，其目的不見得是要跟國民黨合，目的是要消費國民黨，要讓所有選民覺得國民黨是跟民眾黨一起的，投國民黨可以，投民眾黨也可以，因此，到時候黃珊珊出來搶的是國民黨的票，蔣萬安雖然很強，但黃珊珊出來一定會分到國民黨的票，民進黨就坐漁翁之利。

對於台北市長是民進黨囊中物的說法，在場來賓、民進黨副秘書長林飛帆表示，「元之想得太多了」，經歷過韓國瑜罷免投票後，不要說國民黨，就連對民進黨而言，沒有人敢講說哪一個城市一定是囊中物，大家對政治人物的標準拉很高，不管誰要去挑戰哪一個縣市，或是現在在位的這些政治人物，大家都不敢輕舉妄動說想怎樣就怎樣，或說哪個地方一定非我莫屬。

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