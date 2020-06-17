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社會 社會焦點 保障人權

拿空心磚「連砸9車」！　目擊者急報案　汐止女遭強制送醫

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記者張君豪／新北報導

新北市汐止區16日下午時許發生一起女子沿街砸車的離譜情事，有民眾目擊到一位女子在汐止區樟樹一路145巷附近沿街手拿空心磚砸車，且邊走邊砸毫不客氣，經目擊者報警，警員抵達現場發現，統計迄今已有9輛小客車的前後擋風玻璃慘遭砸毀！警方根據報案人指稱，找到這名砸車的趙姓女子，將依毀損罪嫌將她送辦。

▲汐止區樟樹一路16日發生女子沿街砸車事件，共造成7輛自小客車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區樟樹一路16日發生女子沿街砸車事件，共造成7輛自小客車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區樟樹一路16日發生女子沿街砸車事件，共造成7輛自小客車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區樟樹一路16日發生女子沿街砸車事件，共造成7輛自小客車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方指出，當時警員獲報到場後，涉嫌砸車的女嫌犯已經離去，警方是根據報案人描述犯嫌外型衣著，以及調閱監視器畫面，確認涉嫌持空心磚砸車的兇手為家住附近的趙姓女子（41歲）；警方統計，趙女總共砸毀停放在樟樹一路145巷弄內9部自小客車。

▲汐止區樟樹一路16日發生女子沿街砸車事件，共造成7輛自小客車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區樟樹一路16日發生女子沿街砸車事件，共造成7輛自小客車毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

但警方找上門時確認趙女精神狀態不穩定，依規定將趙女送醫強制治療，將依毀損罪嫌將趙女送辦，並呼籲被砸車主出面報案。

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