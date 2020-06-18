不怕疫情！視訊養生操 京台社區交流「防疫、垃圾分類心得」

▲北京海淀社區與高雄視訊，交流防疫、垃圾分類心得 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京爆發疫情，不少活動改為線上視訊。位於海淀的中關村街道東南里社區今（18日）舉辦京台社區連線活動，和千里遠的高雄社區視頻交流，分享疫情健康資訊、學習台灣垃圾分類等議題，最後一起雲端做體操，非常熱鬧。

端午節將近，多年來高雄的社區和北京海淀社區長期交流，分享環境改造經驗。由於，北京第二波疫情來襲，今(18日)雙方特地透過視訊直播，由海淀中關村街道東里南社區和兩地居民舉辦「登高看海-京台社區網絡大講堂」連線活動。

▲兩地居民現場「隔空」動一動，做防疫養生操 。（圖／記者任以芳攝）

這次活動安排三方面內容，先由海淀介紹北京疫情防控現狀，如何通過系統作業，嚴格管制社區居民出入、利用大數據排查等方法織密疫情「防護網」，保障居民生命安全。再者，結合後疫情時代的養生保健，高雄朋友現場分享健康理念，帶著兩地居民現場「隔空」動一動，緩解疫情期間缺乏鍛鍊造成的疲勞。

▲北京社區借鑒台灣實行垃圾分類20多年的成功經驗 。（圖／記者任以芳攝）

另外，北京市開始推行垃圾分類，這場視訊會的熱點話題，也借鑒台灣實行垃圾分類20多年的成功經驗。高雄民眾再次分享，如何做到管理到位、納入學校教育、使用環保專用垃圾袋等多種經驗談，實踐垃圾不落地。目前，海淀中關村街道東里南社區列為北京優秀社區，特地做分類館，讓民眾一目瞭然，如何把垃圾變黃金，做到有效分類。