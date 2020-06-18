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端午吃粽不宜配西瓜　易產生腸胃不適要小心

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▲台南市立醫院楊茲甯醫師提醒端午節將至，許多民眾會應景吃粽子，但本身腸胃不佳者，不宜多食糯米類食物。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立醫院楊茲甯醫師提醒端午節將至，許多民眾會應景吃粽子，但本身腸胃不佳者，不宜多食糯米類食物。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

端午節將至，許多民眾會應景吃粽子，但台南市立醫院楊茲甯醫師提醒，本身腸胃不佳者，不宜多食糯米類食物，另外吃完粽子也要避免冰啤酒、冰飲料、冰淇淋或是偏生冷的水果，如西瓜、哈密瓜…等，會容易引起噁心、嘔吐、急性胃腸炎等腸胃道的不適。

楊茲甯醫師表示，粽子的組成包括糯米、滷肉塊、鹹蛋黃等，皆屬於油膩黏滯的食材，本身對腸胃運作的負擔就較大。中醫認為，胃為水穀之海，主受納食物，並將食物磨細加入津液後，使之成糜粥狀，再往下傳導至小腸。這個從受納到傳導中間的過程稱為「腐熟水穀」，需仰賴胃氣去執行。想像在鍋裡熬粥，中間若不斷添加冷水、冰塊，這鍋粥就很難煮爛。所以，吃完粽子再吃生冷的食物，會妨礙胃的功能運作，糯米等油膩食材遇冷容易凝固，變得更加不易消化，反而滯留在胃中，導致食積腹脹甚至發生胃食道逆流的症狀。

如遇到腸胃不適，楊茲甯醫師建議可按壓內關穴、足三里穴來舒緩。內關穴，位在前臂掌側中線兩筋間，腕橫紋上3橫指（食指、中指、無名指的寬度）處，內關穴可以對胃氣上衝的心悸、胸悶、與胃食道逆流上衝的「火燒心」及胃脹氣等症狀能達到改善的效果。足三里穴位於小腿前外側，外側膝眼下4橫指（食指、中指、無名指、小指的寬度）處，足三里為胃經的合穴，經常按壓有促進消化，緩脹消滯的功效。

請繼續往下閱讀...

楊茲甯醫師說，吃粽子宜搭配可消積解膩的溫熱茶飲，像是洛神花茶、山楂陳皮茶、玫瑰花荷葉茶，具有去油解膩、促進腸胃蠕動的效果。此外，還要注意飲食的均衡，粽子富含澱粉、油脂、蛋白質，卻缺乏維生素跟纖維質，所以食用粽子時亦應搭配當令的蔬果，民眾可以同時準備簡單的一盤燙青菜，或富含酵素的常溫水果，如奇異果、蘋果、鳳梨、木瓜等。盡量避開像西瓜、哈密瓜這類偏生冷的水果，才能照顧好腸胃過個健康快樂的端午佳節。

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