北京直擊／沒做核酸檢測GG了！ 機票握手裡...眼看航機白白飛走

記者任以芳／北京報導

北京確診病例已經破百，外界一直盛傳許多市民想著離北京城，《ETtoday新聞雲》記者實際直擊首都機場和北京車站，旅客非常少，因為怕麻煩，沒人想離開北京城，主要是政府強制規定要有核酸檢測證明，才能搭交通工具。不少旅客機票都拿到手卻上不了飛機，眼睜睜看航班說再見，超級尷尬。

▲北京首都機場防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京首都機場防疫嚴謹。（圖／記者任以芳攝）

走進北京首都機場，檢疫氣氛十分嚴肅，公安武警戒備，每個入口都有紅外線體溫偵測儀。機場內各角落不斷廣播防疫訊息，「提醒旅客勤洗手、保持一米距離，還要下載防疫軟體京心相助。」抵達出境大廳後，《ETtoday新聞雲》記者發現沒有所謂逃難潮，旅客非常少，相較以前一波波出境人潮，如今國內外航班只剩半頁資訊，航班大縮減，機場櫃台也關閉八成左右。

▲北京首都機場櫃檯空蕩、旅客量少。（圖／記者任以芳攝）

▲首都機場18日最新通知沒有核酸檢測無法搭飛機，旅客無奈退票。（圖／記者任以芳攝）

採訪過程中，只有「辦理退票」的櫃檯最熱鬧，因為，北京首都國際機場公眾號今（18日）最新公告，所有人離開都要有「核酸檢測證明」。接受《ETtoday新聞雲》訪問的陳姓旅客表示，「原本規定只有北京籍旅客要做核酸檢測，到現場才被通知，沒證明誰都不能上飛機。」很多旅客好心急，機票拿到手無法入關，只能眼睜睜看著班機飛走。

▲北京首都機場發未登機證明退票。（圖／記者任以芳攝）

機場工作人員忙著安撫旅客情緒，協助處理「未登機證明」，旅客憑證可以向航空公司100%退票。無奈打道回府的旅客，還得趕緊去住家附近醫院預約核酸檢測。接受《ETtoday新聞雲》訪問的北京旅客卻表示，「現在各大醫院全部爆滿，根本排不上核酸檢測，出差全泡湯了。」

▲「核酸檢測」證明有如北京市民護身符。（圖／記者任以芳攝）

採訪過程中，記者發現也有不少旅客「超前部署」，有人到了搭機前一刻還在機場等證明，十分驚險。前往廈門王姓旅客向記者表示，「一週前特地向健檢中心預約核酸檢測，不用去的大醫院人擠人。」據了解，北京醫院做一次檢測費用是180元（單位：人民幣，同下），健檢中心大概200多元，用金錢換取時間。

▲北京首都機場人潮稀少。（圖／記者任以芳攝）

目前，北京首都機場公告「三個條件」才可離京，第一要根據目的地政策規定，第二確認北京健康碼「未見異常」，第三，強制規定旅客搭交通工具，必須持有「7日內核酸檢測陰性證明」，不止機場，北京各大車站明確規定，沒有核酸檢測證明都不能離開，嚴防擴大疫情的可能性。

▼直擊北京車站，比起以往大量人潮，疫情後旅客變得非常少。（圖／記者任以芳攝）

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