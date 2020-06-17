深夜餵街貓…啤酒肚男「全裸接近」手狂抽動！台中勇姐冷笑：你慘了你

▲台中神岡餵貓愛媽深夜遇到全裸變態，奮勇拿出手電筒、手機錄影急起直追。（圖／翻攝「爆怨公社」）

記者莊智勝／台中報導

「你賣造！」台中市神岡區一名洪姓女子在臉書「爆怨公社」PO文，表示16日深夜11時許在餵養街貓時，突然發現一名身型微胖的中年男子接近，定睛一看後，發現對方竟是全裸對著她手淫，而且男子行徑相當大膽，2人距離一度只有5步之遙；當下洪女絲毫不驚慌，勇敢拿出手機錄影蒐證，並提醒附近的女性「真的要保護好自己！」

洪女表示，自己固定餵養附近的浪貓，對方可能因此已經熟悉她的行程；16日深夜11時始，洪女如往常般到定點餵養，不料卻發現體型微胖的中年男以手帕綁起遮住口鼻，且全身脫光光、邊朝著她走來邊手淫，2人距離一度僅有5步遠。

見到變態如此大膽，洪女也毫不驚慌，冷冷地對著他說「你慘了你！」接著拿起手上手機錄影；男子見到自己醜態可能被拍下，當下立即轉身拔腿就跑。「就在我轉換錄影的3、4秒，他就不見了！」洪女說，變態雖然有啤酒肚，但身手相當矯捷，一溜煙就不見人影，她拿出手電筒在黑夜中尋找，才終於發現變態鑽入草叢中拿衣服，接著雙方又開始上演你追我跑，奈何對方跑得太快，洪女追不上，最終只拍下他微胖的背影、以及手中拿的藍色牛仔褲。

洪女說，自己雖然不怕變態，但附近的女性、或是晚上出去餵養的愛媽真的要保護自己，「我要買一隻長的電擊棒了！」隨後凌晨3時許，洪女也前往派出所報案，並提供錄影畫面，希望警方能早日抓到這名變態。

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