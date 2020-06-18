蓬佩奧見楊潔篪　外交部：有事前瞭解、請美方向我簡報

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，外交部18日表示，「一如以往，有事前瞭解相關情形，循慣例請美方向我簡報」。

針對蓬佩奧與楊潔篪於夏威夷會面一事，外交部表示，皆有密切關注美、中高層互動情形，並與美方保持多元順暢的溝通管道，「此次會面，我們一如以往，事前瞭解相關情形，並循例請美方向我簡報。」

外交部表示，台美關係緊密友好，川普政府上任後，美方已多次重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台承諾。而國務卿等美國政府高層也一再公開稱許台灣是可靠的夥伴，民主成功的故事，以及世界上良善的力量，充分反映美國對台灣一貫堅定支持與台美日益緊密的全球合作夥伴關係。

外交部強調，未來將秉持互信及互惠的原則，持續穩健深化台美在各領域及各層級的密切合作與交流。

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