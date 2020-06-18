搶不到中衛口罩！消費者狂酸「整人遊戲嗎」洗1星負評：員工都買到了

▲搶不到口罩，消費者頻頻在購物網給負評。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

網搜小組／鄺郁庭報導

6月起口罩回歸市場銷售，即使現在比較容易買到，各購物平台上的中衛口罩依然被搶到大缺貨，不少苦主更直呼，即使已經提早開啟訂購畫面，時間一到仍銷售一空。還有人發現，就因為太難搶，有許多網友竟然在某購物APP中給1星商品評論，大批網站進不去，還酸「好評如潮……因為員工都買到了。」

有網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》貼出好幾張截圖，只見某購物平台上販售「中衛醫療口罩50片-炫霓紫」，但商品評論處的商品評分卻只有3.3顆星，評論都是近兩日給出的，許多消費者頻給1星抱怨「一直都進不去」、「網站根本進不去欸，說什麼系統已經給了號碼牌。」

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▲▼消費者紛紛洗1星負評。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

留言中可以看到滿滿怒氣，「搞什麼東西，永遠買不到，是一次一盒在賣嗎」、「是整人遊戲嗎？當機」、「進都進不去怎麼買啊？等到進去時已經無存貨了，到底是賣給誰」、「根本鬧著玩來的」、「從頭到尾都沒出現過，真的有開賣嗎」、「9:55卡到10:05呵呵！說好的10萬片呢？哈哈」、「你們怎麼只會當機！當機！都買不到X的整天當機！當機！當機！當機！當機！」

看到貼文後，口罩社團的網友紛紛嘆氣，「買不到就給負評？嗯……」、「買不到就森七七，然後通通都是別人的錯～酸腐味就出來了」、「我沒買到也沒怎樣，這些人的玻璃心糟餒」、「不要搶啊，讓那些愛囤的繼續囤，等之後正常再買不就好了？自己愛跟風搶購，就不要嫌人家飢餓行銷、網站設計差，看到人家po一堆中衛炫耀文也不用酸。因為都是自己愛跟風啊」、「然後你就會看到就算負評還是一堆人在搶。」

不過也有人表示可以理解，忍不住笑說，「大家需要發洩一下，搞得大家很累」、「提前開賣很不爽，不是說10點」、「這種與其說對中衛評價降低，很明顯是對購物系統的抱怨吧」、「次數一多，火就燒起來了」、「跟中衛產品沒關係，是商家跟網站問題，商家訂多少貨、中衛就出多少貨，至於如何賣就是商家的問題。」