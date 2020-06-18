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幫推、投石發表聲明：公司成員沒有這兩人　所有政府標案都經得起檢驗

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▲▼中華文化總會舉辦「2020城南有意思」活動，在城南打造一座柑仔店遊樂園「時光秘境，出發！」特展拉開序幕。（圖／記者林育綾攝）

▲文化總會準備在端午連假推出「2020城南有意思」活動，在城南打造一座柑仔店遊樂園。（圖／記者林育綾攝）

政治中心／台北報導

針對文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶遭指是幫推、投石兩家公關公司的藏鏡人，幫推和投石17日晚間都發表了聲明駁斥相關報導，強調每項參與政府部門的案件都公開接受檢閱，而公司的成員甚至董監事都沒有林、李二人，對於創意人的努力被抹煞，這兩家公司都表示非常遺憾。

幫推股份有限公司在發出的聲明中表示，公司是由一群熱愛並且專注於文化創作的專業工作者所組成，「很遺憾我們的成員裡面並沒有媒體所稱文化總會的林錦昌與李厚慶」。

對於林錦昌、李厚慶被指曾出席幫推向企業做簡報的場合的說法，幫推也反擊指出，這兩位先生從來不曾涉入幫推任何投標或企業簡報，有媒體報導說他們出席了有關幫推向企業做的簡報，那是不誠實的新聞手法。

幫推表示，公司經營正當合法，任何公部門的標案都依政府採購法辦理，經公開招標程序，從提案簡報比較、各界評審評選到執行協調與請款作業，一切合法。

「儘管幫推沒有許多大公關公司的豐沛資源和社會關係經營，但我們堅信創作力和品質就是一切，凡是交給我們的案子，品質絕對能走在前面，而我們的作品更能呈現新一代台灣人對於美學、對於創意的無限潛力與堅持。當然，一如所有公司，幫推的提案過程有成功得標的案例，也有技不如人的時候。」

幫推強調，作為新創公司，幫推不管在影片、社群、文宣執行上都很用心，希望公共議題的宣傳更以民眾角度出發，讓公部門宣傳更具美學與趣味性，因此得到許多客戶的認同。不管基於任何理由，對特定媒體以不實內容影射，並且抹煞新創公司與創意人的努力，我們深感遺憾。

另一方面，投石媒體行銷股份有限公司也發表聲明強調，從商業品牌行銷到公部門整體行銷工作都是投石的業務範圍，所有業務都是合法執行，公部門專案的執行內容，均配合各地方政府與部會需求辦理，且每個作品都精益求精，經得起檢驗。

投石表示，對於特定媒體以含沙射影方式，指稱投石媒體行銷股份有限公司，投石感到高度遺憾與不解，而誠如該媒體所列示，本公司每項參與政府部門案件，都完整公開供各界檢閱，而就如同本公司揭露公開訊息，無論這家媒體的目的是什麼，公司的組成，包含董監事，並沒有「藏鏡人」這個職位，也沒有林錦昌、李厚慶。

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