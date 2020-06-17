長中應用外語科戲劇公演「歌舞青春」　19日線上直播與您一起歌舞！

▲台南市長榮中學應用外語科特色課程「英文歌舞劇」，今年首度要在Youtube頻道全程Live直播，與大家在線上見面。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學應用外語科特色課程「英文歌舞劇」，今年首度要在Youtube頻道全程Live直播，與您在線上見面！今年第13屆戲劇公演以「High School Musical」為題，透過校園青春歌舞劇的題材，取材同名電影稍作改編，將給您耳目一新的全新感受，請千萬別錯過！

今年應用外語科學生在與導演林佑安老師討論劇本時，因演員中有許多熱愛跳舞的女學生，再加上喜歡打籃球的男同學們的組合，馬上就決定要以電影歌舞青春為藍本，作為今年公演之主題。

請繼續往下閱讀...

劇本雖無太多修改，保留了原作品的概念與劇情主軸，但為了更符合演員的角色特質，導演也安排穿插了一些原作中沒有的角色，讓劇情更加豐富飽滿。除了劇本之外，今年公演的大型布景與相關道具，也是許多參與幕後的同學，嘔心瀝血之作。各種巨型且各具特色的布景，肯定刷新觀眾們對佈景的傳統印象！



江同學表示：「這次公演的主題選擇為校園歌舞劇，是因為除了更貼近學生的生活外，更是為了讓學生在體驗戲劇的過程中，將自己的想法融入劇中，透過演出表現給觀眾。也許青春不是那麼完美，但我們都願意為了追夢付出奉獻，為此熱血。而其他幕後的以及參與的同學們，無論是否出現在螢光幕前，他們都希望這一年的學習成果能被看見。孩子希望觀眾透過觀賞此劇，能感同身受青少年的成長故事，一起投擲青春，為一生難忘的青春一同歌舞」。

長中指出，6月19日星期五下午1時30分起，第13屆應用外語科英文戲劇公演，與大家線上見面，直播網址請密切關注長榮中學商業群臉書粉絲專頁，請大小朋友們，一起準時收看，為青春熱舞吧！

弱酸性呵護敏感肌、泡沫細緻減少拉扯肌膚