教主少龍「神功盡失」！認「硬不起來」狼狽坐輪椅上囚車　仙女淚訴：被迫喇舌

記者羅志華、林昱萱／台北報導

中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍）遭人指控，被其摸乳舌吻、甚至以靈修為由企圖破處，所幸徐男「硬不起來」才未受害。對此，北院17日開羈押庭，徐為求交保，對遭控猥褻部分坦承「硬不起來」。對此，法院裁定少龍收押禁見，而稍早少龍「神功盡失」坐輪椅上警備車的畫面也隨之曝光。

▲教主少龍坐輪椅上車。（圖／記者黃國霖攝，下同）

專案小組追查，除了利用信徒恐懼詐騙吸金外，徐嫌還在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲的年輕單身女信徒加入，交由秘書李嫌進行管理，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，同時嚴格控制生活，禁止女信徒與親友聯繫，並施以強制猥褻得逞。此外，不具中醫師資格的徐嫌還長期私自開立處方箋授予信徒，並讓信徒自行抓藥服用。

有仙女班成員出面控訴，徐男不僅以道主身分，對她們強迫舌吻、摸乳外，更稱道主「精水」可提升靈修境界，一名無知女信眾因此被迫與徐男喇舌數分鐘之久，另名女信眾則被要求裸體躺下，任徐男舌舔乳頭、下體，最慘的是，還有名仙女指徐男強調「破處」可達靈性境界，她當時嚇到無法反抗，所幸徐男幾度嘗試仍「硬不起來」才沒得逞。

對此，北院6月17日開羈押庭，徐為求交保，對遭控猥褻部分坦承「硬不起來」，並以高血壓、心臟病、洗腎等病況，希望在外就醫聲請交保，但北院仍於17日裁定將他收押禁見。

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