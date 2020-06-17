【廣編】全台解封！運動健身、自駕出遊瘋「海尼根0.0零酒精」引爆今夏潮飲

▲一罐330ml的「海尼根0.0零酒精」熱量僅有69大卡，一舉搶攻健身潮人的心！成為型男潮女最吸睛的運動配備。

圖、文／海尼根

國內疫情趨緩、全台各地解封，出外旅遊、運動休閒等人潮紛紛回籠。健身房打破低迷氣氛、開始湧現運動人潮；國內旅遊6～7月更較同期成長50%。全民迎接後疫情時代新生活，更渴望能紓解壓抑已久的苦悶情緒。「海尼根0.0零酒精」甫上市即風靡歐美，今年四月強勢登台後，更掀起國民飲用熱潮！

承襲海尼根經典啤酒製程，再以真空蒸餾方式移除酒精，創造出「零酒精」清爽順口、綿密泡沫絕佳口感，更保留拉格啤酒般飽滿圓潤風味！誰說運動後不能享受啤酒的清爽與氣泡？ 「海尼根0.0零酒精」啤酒般的清爽口感及綿密泡沫，最解運動的熱。端午連假掀自駕旅遊潮，沒想到自駕開車前居然也能來一杯？帶上一手清爽順口的「海尼根0.0零酒精」，啤酒般清新果香及微甜麥香在細緻綿密的氣泡中逐步釋放，讓渡假的好心情一路維持！

「海尼根0.0零酒精」承襲海尼根經典啤酒製程，選用水、麥芽、啤酒花為基底，搭配獨特A酵母，經兩次發酵，再以真空蒸餾方式移除酒精，打造出完美口感。入口盡是拉格啤酒飽滿圓潤風味，清爽順口！使消費者透過體驗帶來更美好的生活，隨時隨地都能自在、理性的享受啤酒風味！