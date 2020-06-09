【廣編】在家海尼根享受更加分　登錄發票號碼、刮刮卡序號抽獎

下班只想來點零食配酒，喝一杯把煩惱都忘掉。不過常見的下酒菜像是炸物、燒烤或洋芋片，往往對身體負擔較大，讓不少網友發問配酒好吃又不傷身的零食。在YouTube發表不少酒類影片的網紅恩熙俊，近日就拍片把紅酒、啤酒、烈酒等，搭配零食全喝過一輪，評比出最速配組合供想要小酌的人參考。