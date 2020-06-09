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【廣編】在家海尼根享受更加分　登錄發票號碼、刮刮卡序號抽獎

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《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

海尼根（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／海尼根提供

即日起於指定通路購買海尼根全系列商品或指定商品達活動門檻，並於活動期間內至海尼根Line官方帳號登錄發票號碼或刮刮卡序號，即可參加抽獎。

使用發票登錄通路
7-ELEVEN、全家、全聯、萊爾富、OK超商、頂好超市、愛買、大潤發、家樂福、楓康、美廉社
使用刮刮卡登錄通路
小北百貨、喜美超市、喜互惠生鮮超市、東急屋、統冠以及其他地區連鎖超市、五金百貨、雜貨店等

活動期間
使用發票登錄通路：
家樂福：2020年05月17日至2020年06月02日（晚上23:59）結束。
其他通路：2020年06月01日至2020年07月31日（晚上23:59）結束。
使用刮刮卡序號登錄通路：
小北百貨：2020年07月10日至2020年08月10日（晚上23:59）結束。
其他通路：2020年06月01日至2020年08月15日（晚上23:59）結束。
海尼根將於2020/08/19抽出得獎者，得獎者將於海尼根Line官方帳號收到領取通知，未得獎者則不另行聯繫。

活動獎項
家樂福：海尼根星綠經典冰桶
7-ELEVEN/全家便利商店/萊爾富/OK：MARSHALL 藍芽喇叭
全聯福利中心/美廉社/頂好/楓康超市/大潤發/愛買：海尼根星黑經典冰桶
小北百貨及其他通路：MARSHALL藍芽喇叭

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