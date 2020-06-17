北京新冠病例激增！來源扯鮭魚砧板、歐洲病毒株　張上淳分析可能性

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

北京發生第二波新冠肺炎疫情，陸媒揭露，疫情可能跟國外進口的生鮭魚有關，也提到病毒株來自歐洲。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（17）日分析，魚類沒有肺部組織，不會感染新冠病毒，雖然可能在輸出過程中遭到污染，但要造成進一步傳播機會不高；至於病毒株，張上淳也解釋，現在人來人往，各國之間都有可能互相傳播病毒，恐怕無法用此說明傳播途徑。

北京短短6天內已累計153例核酸檢測陽性，其中確診者達137例，無症狀感染者16例。北京市疫情應急響應級別已重新提升為二級，為大陸唯一一個二級應急響應的地區，也宣布恢復社區封閉式管理、嚴格口岸食品檢驗檢疫、調整公共交通限流比例；同時「自我隔離」，實施嚴格進出京管控，嚴防疫情外散。

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針對此波疫情，張上淳表示，目前疾管署直接與北京獲取資訊仍不多，主要還是從媒體相關報導得知。有提到群聚案情與新發地市場相關，且進一步環境採檢，包含處理進口生鮭魚的砧板有陽性結果，其他環境也有採檢到，他認為「個案造成環境污染」風險比較大。

至於鮭魚沾版檢測陽性結果，張上淳分析兩種可能，第一、環境中有很多人帶病毒污染環境；第二、魚類本身沒有肺部組織，不應該會感染新冠病毒，至於魚類表面會不會在輸出國處理者污染，經過冷凍運輸過程讓病毒可以存活，解凍後進一步污染到相關的器皿、食品，但這應該要相當成度的污染，才會讓接觸的人再次發生感染，機會相對小。不過，目前沒有更多科學根據，無法確實說是哪個因素。

至於病毒株，張上淳解釋，現在很多人來人往，很多國家都可能帶到其他國家輸入的病毒株，無法用此來說明是哪裡傳播。