快訊／陳其邁再戰高雄：2018我努力不夠...如今要爬要達到目的地

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長補選8月15日將舉行投票，民進黨17日下午召開記者會宣布，黨中常委一致通過，正式宣布徵召已經辭去行政院副院長的陳其邁，代表綠營投入補選戰，「力挺高雄、大步邁進」。

▲陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁致詞時坦言，2018年自己努力不夠，讓人民對自己失望，如今爬也要達到目的地，要讓高雄更好。

陳其邁強調，自己這些日子以來一直掛念故鄉，不管是淹水的時候或是登革熱來的時候，始終都很關心故鄉的問題，「高雄放在我心上，對我而言，我看到這段時間高雄的紛擾，我也了解整個行政院團隊蔡總統領導之下，國家全力邁進，我相信高雄值得更好，也應該更好。」

陳其邁這次回到家鄉投入補選，他在向行政院長蘇貞昌提出的副閣揆辭呈中提到兩大理由，包含對故鄉的感情與使命感，以及爭取報效高雄服務市民的機會，也獲得蘇貞昌的16字祝福，「殊多幫忙，非常感謝。祝福前程，珍重加油。」

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