徐永明大讚陳其邁辭官參戰　打破帶職參選陋習

▲時代力量黨主席徐永明。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院副院長陳其邁預計17日下午請辭，正式投入高雄市長補選。對此，時代力量黨主席徐永明大讚陳其邁打破帶職參選的陋習，期許未來恢復高雄榮光。



徐永明17日在臉書表示，陳其邁能打破帶職參選的陋習，真的要給予肯定，破除了人民對政治人物「騎驢找馬」的壞印象，這樣的作為，應是政治人物從政的基本倫理。

徐永明也指出，帶職參選情況最嚴重往往發生在地方選舉，也就是「立委選縣市長」，到時候要政治人物自我約束、主動辭官參選基本上不可能，因此，修法禁止帶職參選的亂象，絕對有必要。



對於陳其邁若能順利當選高雄市長，徐永明說，希望要能堅守一生懸命、深耕高雄的初衷，辭官參選固然是打破舊政治陋習的重要一步，但未來要更加強對弊案的追查，畢竟除弊是革新的前提，「在此祝福其邁參選順利，未來能有機會為高雄市民服務，恢復高雄榮光」。

其他人也看了這些...

► 陳其邁今遞辭呈 準備回高雄拚補選

► 陳其邁辭副院長拚高雄補選 蔡英文首度回應了

► 「這禮拜徵召陳其邁！」 林飛帆透露2大高雄市長補選關鍵

相關熱門新聞...

► 高雄市議長懸缺待補選 國民黨高雄黨部共推曾麗燕角逐

► 「我義無反顧！」黃紹庭：已向國民黨中央主動爭取補選

► 「女版連勝文」參選高雄？ 吳怡玎持股2億身家雄厚



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣