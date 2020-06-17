瘋傳「金正恩可能不行了」揭金與正動機！　旅韓部落客曝韓人「真實反應」

▲金與正16日下令炸毀兩韓聯合辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

北韓勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正，16日下令炸毀開城工業區內的「兩韓聯合辦公室」，讓2018年4月簽署的《板門店宣言》在19個月後瞬間歸於無形。對此旅韓部落客「台灣妞韓國媳」也在臉書上分享南韓人對此事的反應，以及金與正背後的可能動機。

「台灣妞韓國媳」指出，兩韓聯辦被炸毀後，不少人開始詢問她南韓人「會不會很緊張？」對此她表示，雖然新聞持續在報導這個事件，但一般民眾的反應似乎是蠻淡定的，不過南北韓交界的確有增加兵防，算是拉高警戒。

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她指出，面對金與正「說到做到」的作風，媒體不斷推測背後的動機。第一個大概就是統一團體向北韓投放的傳單中，內容提及太多金氏家族的壞話，「就像是高中女生你不可以跟他姐妹淘講她壞話，他會叫你到屋頂談談，但我們妹妹比較派，她直接把屋頂炸掉。」

▲外界認為金與正是在樹立威嚴。（圖／路透社）

台灣妞說，另一個說法是「金正恩可能不行了」，金與正為了樹立威嚴，除了對內告訴國民自己說到做到，對外也能警告中美她掌權的程度。

台灣妞表示，其實韓聯辦前後作業也花了南韓人幾百億韓元的稅金，這樣說炸就炸、浪費國民血汗錢，也讓大家很不爽，而她則是覺得很不環保。

此外，青瓦台國民溝通首席祕書官尹道漢（윤도한）17日發表談話，表示若北韓一旦採取軍事行動，將會付出代價。他也補充，「炸毀韓聯辦已經嚴重毀損南北韓在這段期間累積的信任，我方對此嚴正警告，絕不寬容北韓無法分別事理的言行。」

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