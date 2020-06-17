I Purple You！Galaxy Buds+ BTS特別版上手玩

▲Galaxy Buds+ BTS特別版。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得日前台灣三星發表了Galaxy S20+ 5G及Galaxy Buds+ BTS特別版嗎？《ETtoday新聞雲》記者這次先取得了Galaxy Buds+ BTS特別版進行拍攝，這款特別版耳機，從外盒一路到配件都是BTS應援色的紫色，連聯名款都要跟阿米們說「I Purple You（紫愛你）」。

阿米們在拿到這款耳機時，第一眼就可以看到代表七個成員的七顆小愛心，下方則是用紫色的燙印印著SAMSUNG字樣與BTS團徽。而將盒裝與外盒套抽開後，就可以看到紫色的Buds+字樣，底下印著大大的BTS團徽。

▲▼Galaxy Buds+ BTS特別版盒裝。（圖／記者邱倢芯攝）

在盒裝當中，除了有耳機本體外，還有耳機護殼、替換矽膠耳塞、Type-C充電線，以及BTS樂團成員的照片小卡，讓阿米們蒐集珍藏。比較可惜的是，這款耳機隨附的充電線並不是BTS紫，而是一般白色款的充電線。

▼Galaxy Buds+ BTS特別版盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

在耳機護殼的底部，都要印著「I Purple you」，不放過任何細節的部分都要跟阿米說「紫愛你」。而在耳機裝上護殼後，最上方則是印著BTS團徽，讓阿米們只要一拿出Galaxy Buds+時，都可以讓旁人感受到對於BTS滿滿的愛。

▼Galaxy Buds+ BTS特別版護殼印著BTS團徽。（圖／記者邱倢芯攝）

另外還有一個小巧思，則是藏在耳機上；阿米們在拿出耳機後，就會發現左耳印上了BTS團徽，而右耳則是印上了紫色的小愛心。

▼Galaxy Buds+ BTS特別版左右耳小巧思。（圖／記者邱倢芯攝）

▼BTS樂團成員的照片小卡，每副耳機盒裝當中都會隨附七張團員照片小卡可供阿米們蒐藏。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，這副聯名款耳機當中還有一個設計小巧思，那就是耳機護殼的底部，其實是一個NFC Tag；如果是口袋不夠深的阿米，在購入聯名款耳機之後沒有多餘的預算買Galaxy S20+ 5G BTS特別版也沒關係，阿米可透保護殼底部NFC感應三星Galaxy系列手機，下載BTS專屬手機主題。

▲▼Galaxy Buds+ BTS特別版護殼底部有NFC Tag，可讓三星Galaxy S8之後機型下載BTS專屬主題。（圖／記者邱倢芯攝）

不過要注意的是，BTS專屬手機主題僅支援三星Galaxy S8（含）之後機型，須具有NFC功能並搭載Android 9（含）以上作業系統方可使用，BTS專屬主題下載次數以10次為限。

阿米們在下載手機主題後，一開始在解鎖介面上屆會看到滿滿來自BTS的愛，像是閃爍的紫色愛心，或者是來自團員們的私語等。

▲▼Galaxy Buds+ BTS手機主題。（圖／記者邱倢芯攝）

畫面解鎖後，桌面則是BTS團徽；而一些內建的App icon也會有一些圖示上的改變。

▼Galaxy手機BTS桌面。（圖／記者邱倢芯攝）

根據官方先前釋出的資訊指出，Galaxy S20+ 5G BTS特別版單機建議售價36,900元（盒內附贈BTS成員小卡、專屬手機主題、聯名貼紙）。Galaxy Buds+ BTS特別版售價則為6,990元，6月19日起至6月30日期間預購的阿米可再獲得無線閃充充電板限定版（建議售價1,190元）。

另外，台灣三星更推出「BTS紫愛你台灣限定優惠」，可享5折加購Galaxy Buds+及無線閃充充電板限定版（原價共計8,180元，優惠價4,090元），3品項套組只要40,990元。

Galaxy S20+ 5G和 Galaxy Buds+ BTS特別版將於粉絲會成立七週年紀念日7月9日在台灣上市；想必阿米們已經準備好要衝一波預購，來對BTS說「I Purple you」了！

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