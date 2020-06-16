　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診新冠夫妻返台誆穿防護衣被打臉　中市府：4項理由不開罰

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲莊人祥說，2夫婦涉及疫調不實，但台中市政府表示不會開罰。（圖／ETtoday資料照）

▲莊人祥說，2夫婦涉及疫調不實，但台中市政府表示不會開罰。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

國內昨日公布新增2例境外移入病例，是1對住在台中市、在孟加拉工作染疫的夫婦，夫婦倆原本說有戴口罩、穿防護衣，但是16日卻改口沒有穿防護衣，是否涉及疫調不實，台中市衛生局疾病管制科長湯澡瑛表示，夫妻倆當下非常慌張，可能口誤，此外法令並未規定確診者要全程穿防護衣，因此不予開罰。

這2名新增新冠確診病例，為50多歲男性和40多歲女性，2人是夫婦，住在台中市，分別在2020年1月下旬及3月上旬到孟加拉工作，在孟加拉確診治療後，6月2日出院返家即未再外出，6月13日返國入境時，主動告知曾在孟加拉確診住院，2人在機場採檢後送至集中檢疫所隔離。

請繼續往下閱讀...

至於夫婦們原本說全程穿防護衣，但事後從機場監視器發現並沒有，是否涉及疫調不實，面臨處罰問題，湯澡瑛說，2人全程有戴口罩，一入境告知是確診者後，即被要求打包，坐救護車去北部集中檢疫所，住進負壓病房，加上很多人打給他們詢問，她猜想2人當下心裡應該非常慌張，一時口誤說錯，如果他們存心要騙，大可以入境時不要主動告知確診。

此外，2人直接從機場被送到集中檢疫所，沒有進入包括台中市的社區，而且依目前法令規定，並沒有要求確診者必須全程穿防護衣，所以衛生局不會開罰。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
中正紀念堂隨機砍人！婦人「持菜刀狂揮」路人…1女受傷
桃園人倫悲劇！女子遭丈夫「拿打氣筒狂毆」　活活被打死
金與正早預言「1秒毀韓聯辦」...曝北韓下一步
恐怖畫面曝！休旅車「輾10歲童」...倒車再壓輪下　送醫搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Game On電玩遊戲展　給喜歡《怪奇物語》與80年代美學的你

台中梨山春茶特等獎出爐　18萬起競標！去年海線議員「1斤1百萬」標走

火海瞬間吞噬東港漁船原因曝！1關鍵造成：「船體材質」易燃

王令麟＆吳宗憲花蓮送愛！愛的早餐助弱勢童　贈鍋具鼓勵親子共餐

確診新冠夫妻返台誆穿防護衣被打臉　中市府：4項理由不開罰

南投、雲林垃圾堆如山臭翻惹民怨！環保署：垃圾處理屬地方權責

史上首次！桃機航班量銳減　開放「教練機」進場起降練習

中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

最討厭聽到「加油」！ 2度憂鬱症180天紀錄　每天至少要換上「戰袍」

用沙子做明信片、防撞充氣小包　台科大9件作品奪金點設計獎

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

Game On電玩遊戲展　給喜歡《怪奇物語》與80年代美學的你

台中梨山春茶特等獎出爐　18萬起競標！去年海線議員「1斤1百萬」標走

火海瞬間吞噬東港漁船原因曝！1關鍵造成：「船體材質」易燃

王令麟＆吳宗憲花蓮送愛！愛的早餐助弱勢童　贈鍋具鼓勵親子共餐

確診新冠夫妻返台誆穿防護衣被打臉　中市府：4項理由不開罰

南投、雲林垃圾堆如山臭翻惹民怨！環保署：垃圾處理屬地方權責

史上首次！桃機航班量銳減　開放「教練機」進場起降練習

中華郵政宣布全面調降保單借款、房貸利率　估減收0.38億

最討厭聽到「加油」！ 2度憂鬱症180天紀錄　每天至少要換上「戰袍」

用沙子做明信片、防撞充氣小包　台科大9件作品奪金點設計獎

中職／悍將「投」好痛　二軍傷了8名投手

研究：銀河系「高智文明」至少36個　活躍度攸關人類生存時限

時力推「黃標大賞」邀Youtuber投入公共議題　呱吉出任評審團長

不斷更新／范國宸闖本壘遭夾殺錯失得分機會　3局中信2比0富邦

Game On電玩遊戲展　給喜歡《怪奇物語》與80年代美學的你

貿協推動數位行銷振興出口服務列車　上百家企業受惠

費玉清《一剪梅》歐美爆紅「衝上排行榜前3」！　外國人瘋唱：雪花飄飄北風蕭蕭

中職／阻擋或繞圈受爭議　林明憲：三壘指導像投資一樣

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦「菜刀狂揮」路人…1女受傷

17年來首次！美司法部7月將執行死刑　4名「殺童」囚犯須伏法

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

獨／花300買露點畢業紀念冊！女同學怒了

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

床戰指數高！「性慾難滿足」星座女Top4揭曉

兒子3度被申報死亡！網全炸了：我也被亂報

宗教團體「野放」螃蟹！繩子不拆變「放死」

過辛亥隧道　車上廣播聲音嚇壞男駕駛

更多熱門

相關新聞

金塊主帥驗出新冠抗體「自癒」

金塊主帥驗出新冠抗體「自癒」

金塊主帥馬龍(Michael Malone)近日受訪時透露，他在NBA宣布停賽後1周，大概3月20日(當地時間)左右感到身體不適，但因為當時美國檢測量能不足，他並未受檢，直到5月25日陣亡將士紀念日周末接受抗體檢測，才發現自己有新冠抗體，他打趣說，「我想說我得到了新冠肺炎，但我打敗它。」

坂本勇人二軍敲安　努力返一軍

坂本勇人二軍敲安　努力返一軍

小明要回家　自救會17日赴政院陳情

小明要回家　自救會17日赴政院陳情

澳門：到北京高發地區人士需14天醫學觀察

澳門：到北京高發地區人士需14天醫學觀察

台灣唯一！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

台灣唯一！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

關鍵字：

孟國確診新冠肺炎病管科

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面