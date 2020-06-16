確診新冠夫妻返台誆穿防護衣被打臉　中市府：4項理由不開罰

▲莊人祥說，2夫婦涉及疫調不實，但台中市政府表示不會開罰。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

國內昨日公布新增2例境外移入病例，是1對住在台中市、在孟加拉工作染疫的夫婦，夫婦倆原本說有戴口罩、穿防護衣，但是16日卻改口沒有穿防護衣，是否涉及疫調不實，台中市衛生局疾病管制科長湯澡瑛表示，夫妻倆當下非常慌張，可能口誤，此外法令並未規定確診者要全程穿防護衣，因此不予開罰。

這2名新增新冠確診病例，為50多歲男性和40多歲女性，2人是夫婦，住在台中市，分別在2020年1月下旬及3月上旬到孟加拉工作，在孟加拉確診治療後，6月2日出院返家即未再外出，6月13日返國入境時，主動告知曾在孟加拉確診住院，2人在機場採檢後送至集中檢疫所隔離。

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至於夫婦們原本說全程穿防護衣，但事後從機場監視器發現並沒有，是否涉及疫調不實，面臨處罰問題，湯澡瑛說，2人全程有戴口罩，一入境告知是確診者後，即被要求打包，坐救護車去北部集中檢疫所，住進負壓病房，加上很多人打給他們詢問，她猜想2人當下心裡應該非常慌張，一時口誤說錯，如果他們存心要騙，大可以入境時不要主動告知確診。

此外，2人直接從機場被送到集中檢疫所，沒有進入包括台中市的社區，而且依目前法令規定，並沒有要求確診者必須全程穿防護衣，所以衛生局不會開罰。

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