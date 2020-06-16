嫌35K月薪少...女友吵分手　銀行哥「暗藏被動收入」：很穩定！網勸放生

▲女友嫌棄薪水35K太少！（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「女友嫌我賺不夠多！」一名男網友苦訴，目前月平均收入35K，沒想到女友卻冷眼相待，甚至直言要分手。但明明女友也才剛畢業沒工作，讓原PO覺得莫名其妙，其實他本身有額外的股票被動收入，年薪加一加近50萬，「常常在吵，我都不知道該怎樣了。」文章曝光後，網友直言快放生吧。

一名男網友在Dcard匿名抱怨，25歲的他在金融業上班，「最基層的職位，福利加一加含年終，每個月大概35000元。」豈料，研究所剛畢業的女友老是把分手掛在嘴邊，「說我賺太少...請問各位我真的賺很少嗎？」

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事實上，原PO有留一手，並沒把額外的收入坦承相告，「我的被動收入一年大概5至6萬，存股票...我先說裡面有80%的錢是父母給，年收這樣加也有接近50萬！」

原PO自認，不在意賺多少錢，「因為我覺得現在這樣就很穩定了夠了。」如今原PO實在受不了，小倆口因錢而傷了感情，「女友又覺得我賺不夠多，常常在吵，我都不知道該怎樣了。」

▲網友也狂噓！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友搖頭回應，「3萬5確實不多， 但也餓不死了，問他要一起打拚，還是走到這裡就好」、「那她有什麼資格嫌？」「我個人覺得蠻少的，如果是已出社會好幾年，那我可能會覺得非常少，不過少也不是重點，重點是這數字未來的升幅似乎也不大，我猜她可能不是嫌你賺不夠，是嫌你不夠上進心吧？」「她沒賺錢是在嫌什麼？等到她開始賺錢且你們有打算結婚再說」。

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