狂催婚！老媽「一句神反殺」單身哥秒投降　網笑：寶寶一定很可愛

▲原PO單身，還被媽狂逼結婚！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「可能期待我有朝一日征服宇宙！」一名男網友爆笑表示，經常被老媽逼問婚事，言意之下就是想抱孫傳宗接代，偏偏原PO另一半連個影都沒有，每次只好裝傻回應，「如果我娶外國人，妳接受嗎？」結果老媽一句神回，「你是家裡單傳，就算是娶外星人，我也能接受！」此話一出笑壞眾多網友，「娶美人魚會不會比較好？」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》分享爆笑糗事，目前正值適婚年齡的他，遲遲沒有另一半愛相隨，讓急著抱孫的老爸老媽著急不已。某日，老媽又傳LINE催婚，「你到底什麼時候才要交女友結婚？」

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被問過N次的原PO只好見招拆招，幽默回應「如果我娶外國人，妳接受嗎？」薑是老的辣的老母，她下秒不加思索回應「你是家裡單傳，就算是娶外星人，我也能接受！」道高一尺魔高一丈，原PO只好落跑為上策，接著笑回「客戶找我了，掰！」留下一臉錯愕的老媽。

▲網笑問，是不是只要能交配較好？（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章貼出後，引來4千多名網友邪笑直呼，「異形變種，上吧」、「說男男看看？」、「外星人是一種大膽的想法！」、「跟媽媽說媳婦還在幼兒園或國小，等她長大就娶回家」、「娶美人魚會不會比較好？」、「是不是只要能交配生小孩就可以了」、「就說你要嫁人就好了」、「外星人眼睛很大又瘦，寶寶一定很可愛」。

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