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從基層做起近37年！張錫聰「接任觀光局長」　紓困、振興全一手包辦

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▲觀光局長張錫聰。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局長張錫聰。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

經行政院核定，交通部大換血，觀光局長由副局長張錫聰接任，本月15日起到職生效。張錫聰自民國72年起進入觀光局，至今已近37年，由基層工作做起，相當熟悉觀光產業，與觀光業者也有良好溝通關係，聽聞他接任的消息後，許多業者紛紛獻上祝福，並表示很開心是由他來擔任局長。

張錫聰為台北大學法律系畢業、中山大學管理學院公共事務管理研究所碩士，民國72年12月從交通部觀光局基層科員做起，歷任交通部路政司專員、交通部觀光局科長、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處副處長、交通部觀光局副組長、南投縣政府觀光局長、農業局長、交通部觀光局組長、主任秘書及副局長等職務，觀光資歷非常完整。

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張錫聰擔任副局長期間態度認真，每每觀光局活動都可見他出席參與，他也輔導各觀光產業轉型升級、督導國家風景區開發建設、輔導地方政府活絡觀光產業、辦理大型節慶活動、拓展招商開發經營業務，並對外推動國際觀光結盟與行銷，成績斐然。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,交通部觀光局副局長張錫聰 。（圖／記者李毓康攝）

▲張錫聰多次出席中央流行疫情指揮中心記者會，親上火線向消費者、業者說明疫情對觀光的影響與相關政策 。（圖／記者李毓康攝）

在新冠肺炎衝擊之下，張錫聰多次出席中央流行疫情指揮中心，親上火線向消費者、觀光業者說明，同時推動觀光紓困計畫，協助業者解決燃眉之急，另也推出防疫旅館補助，吸引業者投入，也提供民眾選擇，一舉兩得。

張錫聰日前也表示，經過疫情摧殘後，我國旅遊市場結構一定會有所轉變，國旅可趁機轉型，過去國人不太喜歡跟團國旅，希望藉此機會，輔導專做國外旅行團的旅行社，轉而投入國旅團，推出精緻有深度的國旅品牌，讓民眾透過安心旅遊，體會到國旅不輸國外。

張錫聰表示，脊梁山脈年本來是今年的觀光主題，正好在今年下半年的安心旅遊是一個最好的題材，不只在戶外能呼吸新鮮空氣，登山運動也能強健身體，適合落實防疫新生活。

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