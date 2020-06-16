女殺人犯正翻「90%神似林青霞」　黑白照PO出網暴動⋯因嫉妒勒斃前夫情人！

▲解麗萍。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西省運城市公安局禹門分局16日發布對一位命案女逃犯的懸賞通告，將懸賞金額提至13萬元人民幣（約新台幣54萬元），此前，該警局曾多次提高該逃犯的賞金。據悉，這位現年51歲的殺人犯解麗萍，當時照片一經公開，瞬間就因高顏值引關注，還被稱為「美女毒蛇」。

通報中描述，解麗萍鼻梁高、嘴巴小，右手腕外側有痣，身高163公分-164公分，皮膚較白，體態勻稱，身材苗條。網友紛紛被她的外貌震撼，「90%神似林青霞。」

綜合陸媒報導，2019年11月，山西省運城市公安局禹門分局發布了一則懸賞通告。通報中，解麗萍、柴保軍分別因涉嫌故意殺人被上網追逃。其中，涉嫌殺人的解麗萍因為面容姣好，隨後被網友稱為是大陸最美殺人犯。

今年1月3日，禹門分局再次發布公告稱，2020年度繼續對柴保軍、解麗萍2名在逃命案嫌疑人進行懸賞通緝，將懸賞金額由此前的3萬元（人民幣，下同）增加至10萬元。不久之後，該警局4月9日通報，已將潛逃23年的命案嫌疑人柴保軍逮捕。

據悉，解麗萍1968年出生於甘肅省蘭州市，籍貫為山西省汾陽市賈家莊鄉金井村人，1991至1993年曾有進電視台的意願，愛好畫畫，離婚後曾去運城學習畫畫，1999年7月因涉嫌故意殺人被上網追逃。據悉，她因為已經隱匿21年，曾被認為是一名惡性極強、不知悔改的殺人犯。

據知情人透露，解麗萍當年為了嫉妒報復，和姊夫一起，前往前夫的租屋，徒手勒死了他的同居女友，更捅傷了前夫。不過，知情人也指出，解麗萍的姊夫已經在幾年前被逮捕。

此前，辦案警員透露，2002年起警方開始對解麗萍進行網上追逃，截至目前已過去18年，「嫌疑人如今容貌應該和照片差距較大。」

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