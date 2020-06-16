剛報到！經理「口誤沒缺人」　釣出相同苦主「卻爽領1個月薪」暗黑秘密曝

▲第1天報到就被耍！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

原來錄取新人是口誤？一名男網友傷心透露，第一天去公司等待報到，會計卻直呼明明沒缺人，事後詢問面試經理，居然改口「可能是口誤」，讓原PO氣得牙癢癢。文章曝光後，有網友也分享類似衰事，但才上一天就爽賺1個月新薪水，背後真相曝光！

一名男網友在臉書《爆怨公社》無奈表示，日前去應徵行政管理職缺，總共有5位競爭者，原PO與部門經理暢談了20分鐘後，隨後直接錄取，表示隔日早上就可報到上班。興奮的原PO離去時，還不忘跟警衛伯伯分享喜悅。

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然而今（16）日，原PO禮貌提早抵達公司，一直在外面呆等到9點15分，不久後，一名會計突然現身，一頭霧水還自言自語表示，「公司沒缺人了啊，上禮拜就找到人了？有缺嗎？還是你跑錯場了？」原PO心慌拿出面試經理的名片，想證明絕對沒有錯。

怎料，會計去詢問面試經理，3分鐘後，「她出來微笑的跟我說，報歉，的確沒缺人，可能是口誤，我們公司真的沒缺人！」晴天霹靂的消息一出，原PO只能尷尬回應道謝，心裡卻是氣得咒罵，「我覺得你們爛！」事後，原PO垂頭喪氣走下樓，警衛伯伯查覺不對勁，上前關心詢問「怎麼要走了？環境不好嗎？」

原PO娓娓道來整個過程，警衛伯伯也熱心幫查詢缺人登記表，隨即曝真相「的確是有要徵才人員表，怎麼可能說沒有缺人呢？」頓時，原PO秒懂自己被呼嚨了，質疑有其他人選空降，「我也將那家公司給的名片放在警衛臺上，離開那裡...真是他X騙子！」

▲有過來人曝，爽領一個月薪，還藏暗黑秘密！（圖／翻攝爆怨公社）



抱怨文曝光後，底下網友也忿忿不平回應，「求雷名」、「突然有長官安插人」、「感覺是有更適合他們更喜歡的，直接空降或是錄取別人沒通知你」、「這種事情也可以口誤，差勁」、「這種說改就改，還死不承認的主管，沒去是對的， 不然可能等你白努力幾天突然發神經又叫你走， 你更虧」、「有的些公司永遠在徵人，永遠找不到人」。

留言串中，一名苦主也分享超奇葩經歷，「我還遇過錄取高階主管，當天報到，當天跟我說不好意思老闆的兒子要回來，所以這個位置給他了，人資表達歉意。不過好處是，去一天竟然給我一個月的薪水，（還要簽一個保密合約），因為是某家上市超級大公司的子公司」。

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