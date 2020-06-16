中原商圈39年「中源大戲院」熄燈！網嘆：又少一個回味的地方

▲中源大戲院15日起結束營業，其特色為電影看板為謝森山大師親自手繪。（翻攝自中華文化總會臉書）

圖文／鏡週刊

位於桃園市中壢區中原夜市內的中源大戲院，是在許多民眾和附近大學看電影好選擇，中源大戲院為二輪戲院，但票價低廉，民眾可以先在夜市買好零食，買一張票就能進場享受2部好電影。其外頭掛設的看板更是現存少數的手繪大師謝森山親自繪製。如今中源大戲院宣布，因為大環境變遷，經營不易，於昨（15日）正式結束營業，讓不少桃園民眾直呼好可惜。

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中源大戲院在地經營近40年，與八德區的民和影城是桃園地區唯二的二輪電影院。這2家戲院先後在今年3、4月，因為疫情決定暫停營業，觀眾都還在等待疫情趨緩了，他們什麼時候才會回歸，不料昨日卻傳來壞消息，中源大戲院決定要就此和觀眾道別。

▲中源大戲院宣布結束營業，和觀眾道別。（翻攝自「桃園吃喝玩樂在這裡」臉書）

中源大戲院貼出公告，感謝所有熱愛電影的觀眾這39年來的支持與鼓勵，但因大環境變遷，影視娛樂模式日趨多元，使他們經營越來越不容易，不得不在此畫下休止符，於15日起正式結束營業。

▲中源大戲院的電影看板是出自謝森山大師之手。（翻攝自謝森山彩繪工作室臉書）

歇業的消息來得突然，許多民眾感到驚訝，由於附近就是中原大學，這裡也是很多人學生時期的回憶，對於中源突然熄燈，他們直呼非常可惜，感嘆又少了一個可以回味的地方。

▲手繪大師謝森山自中源大戲院開業以來就為他們繪製看板。（翻攝自中華文化總會臉書）

中源大戲院雖然是二輪戲院，但他們的電影看板相當用心，是出自手繪大師謝森山之手，從開業以來始終如一，在數位輸出盛行的現在，手繪的電影看板已經越來越少見，中源仍堅持這項傳統特色，也因為謝森山大師的作品，讓中源大戲院多了濃濃的復古風，近年來更成為民眾拍照打卡的熱門景點。謝森山先前受訪時曾擔心，這個手繪的技藝就要失傳，沒想到大師還在努力，中源戲院卻先向大家道別了。



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