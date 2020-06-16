韓國古代N號房翻版！醫女苦讀精通針灸按摩　身分卻低賤淪為權貴性玩物

▲朝鮮時代的「醫女」大多淪為貴族名門的玩物，只有大長今以醫術留名。（圖／《大長今》劇照）

記者林育綾／綜合報導

連韓國人都吃驚！歷史作家朴永圭撰寫《情色朝鮮》，揭開朝鮮王朝時代不為人知的情瑟秘史，自古以來「權力」與「性慾」相互牽連的歪斜關係，還有當年韓國女性社會地位的委屈和無奈，例如宮女、醫女和婢妾，都淪為當權者的玩物，即使醫女精通醫術且博學多聞，仍被視為低賤的身分。

這本書用「性」來談韓國的隱晦史，由於當年「表露性慾」這件事在韓國完全被法律禁止，連戀愛的情感都受到限制，導致朝鮮社會對於愛慾抱有幻想，即使淫亂、觸法，仍在檯面下瘋狂渴求性愛，而且身分越高、權力越大，行為就更放肆，慾望與性醜聞便隨之而來。

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在當時，「醫女」的誕生是由於男性醫官治療婦女病不便，不過醫女的養成也要經過嚴格的學習與訓練，需要下很大的工夫苦讀，因此是女性中讀最多書的一群人。雖然負責救人工作，經常為婦女行脈施針，也會扮演助產士角色，她們的身份卻始終屬於「賤民」階級，極受輕視，更是朝鮮時代的兩班們最愛納妾或私通的對象。

朴永圭提到，由於醫女沒有夫君，也不像妓女為錢賣身，就算懷孕世人也不覺得有什麼，因此成為兩班們最喜歡的「秘密交往」對象。然而朝鮮時代的權貴看待醫女的視線，可說是再隨意不過了，「她們被當成只要下點工夫、攻略，成功後就能肆意享受，也幾乎無後顧之憂的對象」，醫女終究是貴族名門的玩物，只有大長今以醫術留名。

▲歷史作家朴永圭撰寫《情色朝鮮》，揭開朝鮮王朝時代不為人知的情慾黑歷史。（圖／城邦-創意市集提供）

「醫女會針灸按摩，腦袋又好，但世人只把她當作低賤女人⋯⋯」「僧侶私通有夫之婦的情況不少，但遭士大夫強姦的卻更是頻繁！」「名門後代、功臣之子濫用權力，姦淫婢女導致懷孕，卻從輕處置⋯⋯」

《情色朝鮮》揭露各種寫實又赤裸的「性剝削黑歷史」，誇張現象簡直韓國古代「N號房」翻版，荒唐到讓人看不下去，還收錄11幅最具代表性的春宮圖，讀者可以透過歷史脈絡，細窺朝鮮文化的男女關係，也進而理解現代韓國社會裡無奈又悲涼的兩性情結。

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