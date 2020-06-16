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兒子活著卻「3度被申報死亡」！媽怒揭健保失誤…網一查全炸了：我也被亂報

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▲▼兒子被健保申報成死亡。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲兒子10天內被三度申報成死亡。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

人活得好好的卻被申報為死亡？一名媽媽表示，昨天好奇地查了一下兒子西醫就診紀錄，意外發現今年8月到9月間，竟三度被申報為「界定不清及不明原因的死亡」，她看到當下簡直火冒三丈，兒子明明健健康康的活著，竟然會被誤報為死亡，實在很誇張。

▲▼兒子被健保申報成死亡。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲原PO看了氣炸。

媽媽在臉書社團《爆怨公社》指出，為了幫兒子買口罩有下載健保局APP，昨天好奇翻一下健康存摺，卻發現申報紀錄異常，「我真的不懂，這是合邏輯的申報嗎？」螢幕上顯示兒子不明原因死亡，而且還被誤報了3次，「重點是：我兒子還是健健康康、平平安安的活在這世界好嗎！」

她表示，自己不清楚申報規則與流程，但明顯是系統出了錯誤，「我只知道我看到這個覺得震驚和憤怒！」於是PO到網路上問其他人，是否也遇到類似問題？

貼文一出隨即引發激烈討論，網友紛紛下載APP查詢自己就醫紀錄，意外發現很多人都有被申報錯誤的情形，「好像都會亂打，我之前去診所驗孕被報迫切性流產，但我的寶寶明明很好，現在也出生了」、「有個在醫院上班的秘書，也是因為這個健保快易通APP，發現院長申報的跟她自己實際上的診斷差很大」、「很多都亂申報，還看過有人分享說，媽媽只是看一般眼睛，結果打青光眼還是什麼的，結果後來發生眼睛疾病保險拒賠」、「我是女的，我還有龜頭發炎三小的」、「我的也被報抽菸、戒菸門診，我沒抽菸的人呀」、「我兒子去耳鼻喉科挖耳屎，被寫耳聾？」

網友指出，這種錯誤有2種可能，一是診所浮報健保，二是代碼輸入錯誤，「這看起來是病碼，可能是院所的HIS系統預設帶的處置對應病碼是這個，然後醫師都沒在改病碼的。」

▼網友說有可能是代碼打錯。

▲▼兒子被健保申報成死亡。（圖／翻攝自爆怨公社）

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