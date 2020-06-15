「車是我開的」飛車衝進騎樓撞死人　肇逃女疑點多遭收押禁見

▲屏東縣政府警察局交通隊找到肇逃自小客車採證，涉案的女駕駛遭檢方聲押禁見 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市60歲林姓市民14日清晨到大連路訪友，站在騎樓等候時遭一輛白色自小客車撞擊重傷死亡案，涉嫌肇事的王姓女子昨晚由民意代表陪同投案，表示車是她開的，張姓男友則坐在副駕駛座上；警方15日上午依過失致死、遺棄罪嫌移送法辦，檢察官偵訊後以她對過程交代不清，且有疑點待查，向法官聲請羈押禁見獲准。

這起車禍發生在昨天清晨5時40分左右，林姓市民到大連路訪友，在騎樓等候友人，遭一輛白色自小客車衝撞彈飛受傷，送醫不治。事後肇事車輛停約10多秒後即加速逃逸。

警方根據監視器循線查出車主身分，車主表示，車輛由25歲張姓男子使用，警方連絡張男到案說明未果。根據對面監視器畫面發現該輛車輛肇事後，車上人員並未下車查看，而是停頓數秒後直接逃逸。

14日晚，26歲王姓女子及27歲張姓男子由民意代表陪同，向屏東縣政府警察局交通隊投案。王女表示，案發時車輛由她駕駛，案發前，她和張姓男友到長治鄉一家釣蝦場釣蝦唱歌，清晨返家途中，行經大連路時不明原因衝上騎樓，也不知撞到人，因此未下車查看就直接駛離。

警方訊後依過失致死等罪嫌移送法辦，張男則列入證人身分；檢方偵訊後認為林女對疑點無法清楚交代，部分情節與檢警調查有出入，訊後以有所犯情節重大、有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。

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