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Game On電玩遊戲展　給喜歡《怪奇物語》與80年代美學的你

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2002年起由倫敦巴比肯藝術中心（Barbican Centre）所策辦的電玩遊戲展「遊戲開始」（Game On），迄今已巡迴全球逾30個國家，近期將移師西班牙馬德里，除了有運河基金會協辦，並邀來講究低環境衝擊和永續性的設計團隊 Smart＆Green Design 操刀整體擘劃。展覽場域亦十分獨特，位於馬德里市中心一處大型地下蓄水池，恢廓的磚造拱門結構語彙，使空間裊繞著古老、懷舊的氛氳。

「遊戲開始」是場讓人熱血沸騰的展，民眾瀏覽之餘並能下場試身手，是展覽，更是一種參與。事實上該展正是用來慶祝電玩遊戲（video game）的歷史，亦為國際上首個闡述、彙整電玩遊戲歷史文化的大型展覽。

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用80年代霓虹美學，照耀電玩遊戲狂飆歲月

事實上， 80年代 對電玩設計富含象徵意義，蓬勃發展之餘，多款膾炙人口的經典遊戲也於焉誕生；再者，就算當時囿於技術能力，卻首度採用向量圖形（vector graphics）做出實驗性設計，發展出三維遊戲環境。向量美學是電玩遊戲場景一個關鍵參考點，有鑑於此，Smart＆Green Design即擷取向量概念作為設計發軔，並搭配 80年代流行元素，讓展區風格和電玩遊戲達到時代性鑄鎔。

80年代視覺在Netflix影集《怪奇物語》（Stranger Things）有極佳演繹，如服飾顏色一派鮮豔飽滿，場景則在霓虹燈照耀下，漫瀰著詭譎、科幻且遊戲式的韻味。因此團隊善用地下蓄水池那空曠尺度，再導入繽紛、線性構成的幾何LED燈管，形塑媲美3D電玩的環境。瀏覽展場設計，LED燈條構成的幾何框體，不僅定義每個遊戲機台位置所在，光線幽霿的地下空間，線框更儼如一扇又一扇飄浮之門；至於尺度高且深的長廊上，ㄇ字型LED線框以前進姿態相續排列，彷彿通往未知之境的隧道或蟲洞。

從《太空戰爭!》而起，慶賀電玩遊戲發明60年

「遊戲開始」一展領引世人回溯電玩遊戲的濫觴，每個機台鑲嵌了觀者的時代共同記憶。說起人類史上首款遊戲機，約莫一甲子前，還是麻省理工學院學生的史帝芬·羅素（Stephen Russell），在1962年發明出第一款電玩遊戲《太空戰爭!》（Spacewar!），接著遊戲革命一路驍勇推進，從《超級瑪利歐系列》（スーパーマリオ，Super Mario）到《古墓奇兵》（Lara Croft），抑或大型電玩機台《乓》（PONG）到《快打旋風》（Street Fighter）等等……這些風靡全球的經典遊戲，皆成了堆疊電玩璀璨成就的基石。

圖文來源／Designboom

 
 

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