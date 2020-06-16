北韓威脅駐軍DMZ！距首爾39公里「直線開轟」...讓南韓燒成火海非難事

▲北韓威脅重新部署，南韓軍方嚴陣以待。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

代表北韓（朝鮮）軍方的總參謀部今（16）透過官媒《朝中社》、《勞動新聞》等發表公開聲明，表示軍方正嚴密關注日趨緊張的北南關係，做好隨時為黨、國提供任何軍事措施的準備，威脅不排除在兩韓2018年《9.19軍事協議》中約定的軍事緩衝區，重新部署軍事部隊，並實施「重新要塞化」，還聲稱要對南韓空飄傳單「報復」。

雖北韓軍方並未明確指出重新駐軍的確切地點，不過南韓軍方分析，北韓軍方可能會在開城工業區、金剛山觀光特區一帶重新佈軍。其中與首爾直線距離僅39公里的開城，自1950年韓戰後一直做為北韓軍隊攻打南韓的前哨站，只要在開城集結大批軍隊、裝備與武器，便能在短時間攻入京畿道坡州、文山，長驅直取首爾，軍事地位不言而喻。2003年12月開城工業區成立前，北韓的第6師團、第64師團、第62砲兵旅團便部署在開城、板門邑鳳東里一帶，合計兵力約2萬5千人。

▲北韓希望解除聯合國、美國經濟制裁，重新開放開城工業區。（圖／達志影像／美聯社）

第6師團在韓戰時便做為北韓軍方的機動部隊，部署多輛時速54公里的北韓主力戰車「天馬虎」、時速60公里的裝甲車；第62砲兵旅團則持有300至400門威脅南韓首都圈的170mm口徑自走砲、240mm口徑放射砲（火箭砲），射程長達54至65公里。

軍事專家推測，由於南韓軍方長期以來將火力部署在西部戰線，因此北韓軍隊很可能重新將放射砲、戰車部隊等配置於開城工業區。

南韓《韓聯社》指出，金正日當時從海州、新義州、開城中，之後在軍方反對下，仍決意選定開城做為南北合作經營的工業區，之後便將原本部署在開城的軍隊，移至松岳山以北、開豐郡一帶。

▲北韓可能重新將軍力部署在金剛山。（圖／達志影像／美聯社）

另外，金剛山觀光特區在對南韓開放前，用來接駁南韓旅客的長箭港（장전항）附近依斷崖建造的碼頭，曾做為停靠南聯級潛艦（70t）的海軍基地，2003年觀光特區開放後便跟著關閉，當地的海軍部隊也撤往他處；不過圍繞港口的山上，至今仍駐屯配有240mm口徑放射砲的部隊。做為東臨日本海（兩韓皆稱東海）、南傍南韓江原道的金剛山觀光特區，也可能成為北韓軍方重新配置武力的地點。

軍事專家分析，先前北韓苦於聯合國與美國的經濟制裁，因此向文在寅政府施壓，希望能屏除美國壓力，先行重新開放開城工業區、金剛山觀光特區；無奈兩韓2018年舉行峰會、簽署各項協議後仍無動靜，因此才威脅南韓不排除拆除開城工業區、甚至進一步駐軍。

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