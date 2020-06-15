迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看：斗內就給你們看

▲網路瘋傳一段司機直播性侵過程的影片。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸日前傳出一段直播影片，內容是一名自稱滴滴司機的男子迷昏短裙女乘客並性侵的直播過程，當下觀看人數高達2000人。事後，警方查出是一對夫妻假扮的色情直播，讓滴滴出行總裁柳青氣得提告。

綜合陸媒報導，22歲車性男子與21歲郜姓妻子10日使用違法色情直播平台「星戀直播」，喬裝成滴滴司機，使用昏迷香水將女乘客迷昏，進而性侵的色情演出，期間還鼓吹觀眾要斗內（付錢）才會與女乘客發生關係。

影片經網路瘋傳，滴滴網約車總裁陳熙痛批表示，滴滴司機不是犯罪代名詞，假設影片真的是滴滴的司機性侵，他願意擔下處分，但若不是，將追究到底。同時，滴滴出行總裁柳青表示，要堅決和犯罪鬥爭到底，但也不冤枉一個好人。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



鄭州市公安局追查發現，影片中的男女為夫妻，為了盈利賺錢才會演出「司機迷姦女乘客」的劇情，目前車男、郜女等兩人已被逮捕歸案，全案仍在辦理中。

滴滴車行表示，將對直播平台及拍攝影片的作者、參與者進行提告，要求對方負起法律責任，「雖然我們深知人性之惡防不勝防，無法承諾100%的安全，但『滴滴司機』不應是吸引眼球的工具，更不應被污名化」。

另外，滴滴指出，有網友在為核實的情況下轉發「滴滴司機直播性侵案」等文，但起初理念是為了幫助受害者，因此不會對其提起訴訟。

►貝佳斯美膚泥漿面膜特價699元，點我購買！

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！