快訊／南投農用車翻覆！6歲孫遭壓「頭顱破裂」亡

▲南投農用車翻覆，6歲松姓男童當場身亡。（圖／記者張弘昌翻攝，下同）



記者張弘昌、鄒鎮宇／南投報導

南投縣信義鄉台21線晚間發生農用搬運車翻覆事件，松姓6歲男童遭翻覆車輛壓住，經警消到場救援，立刻送往醫院。據悉，男童的爺爺及奶奶跳車輕傷，該名幼童頭顱破裂，當場無呼吸心跳身亡。

據悉，該名弟弟為6歲的原住民，跟著60多歲爺爺及奶奶坐著番茄專用的搬運車回家時，失控滑落3公尺高的邊坡。當時，爺爺及奶奶立刻跳車，兩人輕傷未就醫，但6歲孫子被翻覆的農用車輛壓住，頭顱破裂慘死。

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