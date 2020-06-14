國民黨不放棄高雄！41位民代3大聲明：補選期間要去輔選5次

▲藍營民代宣示共同協助輔選高雄市長補選。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選8月15日舉行投票，民進黨預計由行政院副院長陳其邁出戰，而國民黨的人選則尚未決定。國民黨多位立委和市議員14日召開記者會，呼籲黨中央盡早推出高雄市長補選候選人，且簽署聲明的41位藍營民代，將於補選期間，前往高雄至少五趟協助輔選。

今天出席記者會的包括：吳怡玎、洪孟楷、陳以信、陳偉杰、張斯綱、葉毓蘭、羅智強、鄭正鈐、溫玉霞、孔文吉、林德福、林思銘、陳玉珍、葉元之、戴錫欽等人。

國民黨民代發表共同聲明，內文提到執政黨處心積慮的把民選首長罷免掉，一黨獨大成為事實，國民黨不能喪志讓高雄市變成特定政黨的囊中物，甚至放棄選戰，這次高雄市長補選，不能只有一種聲音，愛高雄、愛台灣不是特定人的權利，藍營全黨共同承擔，要讓民主的聲音在高雄響起。

聲明發起人、立委洪孟楷表示，目前已集合41位藍營民意代表，將會盡力號召高雄縣市以外的其他藍營民代加入。他強調，過去府、院、黨的行政資源都在高雄，但現在罷免結束，補選又是一個新局，國民黨不能讓高雄只有一種聲音。

國民黨民代共同發表3點聲明，第一、國民黨沒有放棄戰場的權利，盡早推出高雄市長補選候選人，整合資源，全力輔選；第二、參與聲明的藍營民代，都將於補選期間，至少前往高雄5趟以上協助輔選工作，無論是站路口、發傳單、開直播等，以一切方式展現國民黨不會放棄高雄；第三、全黨共同承擔，全力相挺本黨提名候選人，並且遍地開花讓星火燎原，定位這場補選是20年天坑執政與1年半路平燈亮水溝通執政的比較之戰。

目前聲明人包括，孔文吉 、呂玉玲、汪志冰、林文瑞、林奕華、林思銘、林耕仁、林德福、李伯毅、李明賢、李貴敏、吳怡玎、馬文君、洪孟楷、許淑華、陳玉珍、陳以信、陳炳甫、陳偉杰、 萬美玲、徐弘庭、張育美、張斯綱、曾銘宗、葉元之、葉毓蘭、楊瓊瓔、鄭天財、鄭麗文、廖婉汝、魯明哲、鐘沛君、謝衣鳳、戴錫欽、闕枚莎、羅廷瑋以及羅智強等41人，人數陸續增加中。

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