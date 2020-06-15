車載貨物散落路面可罰款　肇事另負民、刑事責任

▲花蓮富里台九線一連2天有貨車載運貨物因未綁牢固，車上貨物散落整個路面。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局富里分駐一連兩天接獲民眾報案，在車水馬龍的台9線上有交通障礙物散落一地，恐危害交通安全。每當道路上有貨物或土石掉落一地，辛苦的警察人員便會成為民眾第一時間通報的對象；在相關主管機關遠水救不了近火之下，員警往往才能即時協助清理滿地障礙物，就怕用路人不小心遭受波及， 發生交通意外事故。

日前警員邱金雄、蔡振昌執行18-20時巡邏勤務，獲報台9線298.5公里處北上車道散落一地荔枝，因適值黃昏時段，光線逐漸轉暗，兩人為防止用路人交通意外事故的發生，立即開啟巡邏車警示燈，並擺設三角錐警示，趕緊將灑落一地的荔枝清除，迅速讓道路暢通，還給用路人行車安全的環境，避免交通意外事故的發生。

▲為避免發生交通意外，員警往往在第一時間，協助清理障礙物。

警員林建宏、黃思齊執行16-18時巡邏勤務，獲報台9線301.5公里南下車道，有許多砂土散落一地。經兩人到場了解，發現該路段為交通要道，且多彎路，如未即時清理，機車及鐵馬騎士經過恐會導致滑倒發生摔車事故；為維護往來用路人行車安全，兩人與富南村長廖素凌及熱心村民迅速將砂土清理乾淨，即時讓道路暢通及避免危害的發生。

分局長呂育騰表示，依道路交通管理處罰條例第30 條第1項第7款規定，汽車載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，處汽車駕駛人新台幣三千元以上九千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

前項情形，應歸責於汽車所有人時，除依前項處汽車所有人罰鍰及記該汽車違規紀錄一次外，汽車駕駛人仍應依第六十三條第一項第二款規定記違規點數二點。另若貨物掉落路面除了造成損失之外，若導致車禍事故發生，還需負民、刑事責任。

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