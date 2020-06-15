振興觀光開第一砲！新城鄉發行曼波振興券　推出旅遊套裝行程

▲曼波振興券每張面額50元，總計發行1萬張，不找零，也不能更換現金。（圖／新城鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

順應7月開始的振興三倍券，東部花蓮縣新城鄉率先開跑。自6月20日起來新城鄉特約飯店、民宿住宿的遊客，贈送每房200元曼波振興券，並推出新城嬉遊趣，五新曼遊小旅行，希望全國民眾能選擇來東部花蓮新城鄉旅遊，以加速地方觀光產業復甦，活洛地方經濟。

在國內疫情緩解之際，新城鄉公所希望透過曼波振興券發行，吸引觀光客來新城鄉旅遊，振興地方經濟。曼波振興券發行時間從6月20日起到7月31日止,凡期間來新城鄉特約合法飯店、民宿住宿滿1000元,於登記相關基本資料後，由飯店或民宿業者直接發給每房200元振興券，可到鄉內特約觀光、餐飲、伴手禮、農特產品等商店消費，單一店家不限張數，全額抵用。

曼波振興券每張面額50元，不找零，也不能更換現金，遊客消費購買商品，店家依稅法規定要開立發票，使用上簡單、便捷。曼波振興券共發行10000張，每人限申請1次，名額有限，送完為止。

▲曼波振興券連結各項產業，將新城鄉的觀光景點、產業推廣至全國，加速鄉內產業復甦。

新城鄉地靈人傑，是花蓮縣北端的向陽曼波城市，左擁雄偉的中央山脈，右抱廣闊的太平洋。有湛藍海面美麗曲線的七星潭月牙灣，鄰近壯麗的太魯閣國家公園、清水斷崖，以及碧綠清澈三棧溪等，都是大自然鬼斧神工，非常值得欣賞。遊客也可以走訪七星潭定置漁場，體驗特有漁村文化、聽聽七星潭的浪漫故事，探鎖新城老街的歲月風華、特有方舟造型天主堂,以及文青書店、陶藝、美食、遊樂設施等等，非常多景點設施值得大家來遊玩。

新城鄉公所針對不同年齡層及喜好遊客，規劃新城嬉遊趣「五新曼遊小旅行」遊程推薦給大家。包括適合熱血活力年青人的「清水追日一日遊」，適合家庭及深度旅遊的「親水戀海二日遊」、喜歡漫遊及美食的「小巷藝文」、「部落特食」半日遊，以及適合年長者及文化體驗的「鳥瞰月牙一日遊」等。有興趣民眾可到曼波新城旅遊網（網址：www.sincheng.tw）查詢相關旅遊資訊，規劃旅遊行程。

鄉長何禮臺指出，近期國內疫情逐漸趨緩，首要考量就是復甦鄉親之生計，因此規劃了曼波振興計畫以「新城嬉遊趣」為主軸，由曼波振興券連結新城鄉各項產業，將新城鄉的觀光、景點、產業推廣至全國，加速鄉內產業復甦。

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