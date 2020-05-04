快訊／13吋MacBook Pro更新　內建巧控鍵盤、最低38,700元即可入手

▲13吋MacBook Pro更新。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple今（4）日更新了13吋MacBook Pro筆電，並在更新的版本中加入了新的巧控鍵盤（Magic Keyboard），且所有配置的存儲空間都增加了兩倍：新版本的13吋MacBook Pro起價為41,900元，教育優惠價則為38,700元起。

根據官網顯示，最新13吋MacBook Pro筆電配備了4核心處理器、13吋Retina顯示器、觸控列、Touch ID，以及立體聲揚聲器。

Apple Mac與iPad產品行銷資深總監Tom Boger表示，無論你是大專院校學生、開發者，或者是創意專業人士，這款筆電都能帶來強大的效能，以及滿足一天的電池續航力。

Apple指出，13吋MacBook Pro現在可提供較上一代機型兩倍的儲存空間，標準配備容量256GB起跳，最高可達1TB；針對需要儲存大量照片圖庫、影片計畫案的專業使用者，13吋MacBook Pro現在也可提供最高達4TB的SSD。

13吋MacBook Pro最高配備第10代4核心Intel Core處理器，Turbo Boost速度最高可達4.1GHz。自配雙核心處理器的13吋MacBook Pro升級使用者，將可獲得最高2.8倍的效能提升。

與上一代的13吋MacBook Pro相比，更新的機款整合式Intel Iris Plus Graphics效能最高可達80%的提升，可進行4K影片剪輯、提升算圖速度，並帶來更流暢的遊戲體驗。全新繪圖處理器也讓使用者連接Pro Display XDR，使用完整的6K解析度。

更新的13吋MacBook Pro售價為41,900元起，教育優惠價則為38,700元起，台灣並未在首波發售之列，新機款將於日後開放訂購。