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等不到媽媽勝訴...前鹿鳴董座之女奔走12年癌逝　母悲憤求償獲賠20萬元

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▲ 鹿鳴溫泉酒店。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 前台東副議長林惠就被控透過經營鹿鳴溫泉酒店掏空酒店資產。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

前台東縣副議長林惠就被控透過經營鹿鳴溫泉酒店，涉嫌掏空酒店資產，12年前遭台東地檢署偵查起訴。官司纏訟多年，其女潘桂鍾長期幫忙找尋有利證據，因而罹癌不自知，不幸於更審審判前病逝。為此林主張於民國96年11月7日遭裁定羈押於台東看守所，遲至民國96年12月27日始以新台幣500萬元交保釋放，總計受羈押51日，聲請以每日5千元計算，請求25萬5千元的冤獄賠償，此案民國109年5月26日獲法官准予補償20萬4千元。

檢調指控林惠就在民國89年以資本總額新台幣1千萬元設立鹿野鼎開發股份有限公司，並擔任董事長，募集資金興建鹿鳴溫泉酒店，以虛增資產及虛偽繳納股款之方式增資，以現金增資發行普通股股票總額19億9千萬元，並自民國89年12月12日起，變更為公開發行股票之公司。林並將其名下市值僅約1億1千6百餘萬元之鹿野鄉鹿野段第555-6、557等5筆土地，以27億3千6佰萬元（超過市值23倍）的價額出賣予鹿野鼎公司，並由鹿野鼎公司承擔林惠就個人之債務2億2千萬元本息，使鹿野鼎公司實質資本額為負債約1億餘元。

因此檢方認定向林惠就涉犯公司法、詐欺取財罪、詐欺得利罪等多項罪起訴。後續於一、二審及更審歷經多次有罪、無罪判決，最後在民國108年12月27日由花蓮高分院獲判無罪，並於109年1月30日確定。

其女潘桂鍾在民國108年10月18日過世，在世時為母奔走多時，仍未見證母親獲判無罪的消息。林惠就主張愛女長期幫忙找尋有利證據，罹癌不自知，白髮人送黑髮人之椎心之痛，因而向花蓮高分院請求冤獄賠償。

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