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「他們說要抓我家人」少婦被指毒殺鄰居！含淚坐冤獄8年...刑訊逼供內幕曝

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 記者蔡儀潔／綜合報導

任艷紅是山東臨沂市看守所中被羈押時間最長的人，她因被指控投毒殺害鄰居一家四口，在封閉監室內關了8年，反覆的庭審和漫長的等待，讓她曾以頭撞牆、咬舌自盡等方式自殘。如今，無罪釋放的她提出國家賠償申請，「辦案人員曾經對我刑訊逼供，但是打和罵我都能忍受，他們威脅說要抓我家人，抓我丈夫和我哥，我就受不了了。」

▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲任艷紅被冤枉做了8年牢。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

綜合陸媒報導，任艷紅9日向山東臨沂市中級人民法院提出675萬元（人民幣，下同）的國家賠償申請。她在賠償申請書表示，8年時間自己都被關押在封閉監室內，吃飯、睡覺、上廁所均在一個空間，給身心造成不可複原的傷害，加上臨沂市中級法院2次判處死緩，她在失望、希望、失望、希望中被折磨了8年，壓力大到曾用頭撞牆、咬舌自盡等方式自殘。

任艷紅說，自己被拘留時，女兒才6歲、兒子16歲，8年來都沒看過兒女，對一個母親來說，無疑是痛徹心扉的痛，而且8年的錯誤羈押和各種流言蜚語，給她家人身心造成無法彌補的傷害。她自己也因常年處在潮濕的環境，體檢顯示嚴重缺鈣、缺鉀、缺鋅、營養不良，牙齒和雙腿因缺鈣而功能減退，後續仍需繼續治療長期服藥。

▲▼被指毒殺鄰居一家　山東女冤獄8年獲撤訴出獄 。（圖／翻攝自我們視頻、澎湃新聞）

▲ 任艷紅出獄時已經白了頭。（圖／翻攝自我們視頻）

任艷紅要求賠償侵犯人身自由賠償金3050013元、精神撫慰金300萬元、後續治療費20萬元；賠償維權成本（包括律師費、交通費、家屬誤工費）50萬元。此外，她還要求公開向賠償請求人賠禮道歉，為賠償請求人消除影響、恢復名譽。

任艷紅獲釋後曾表示，一直支持她撐下去的是「家人等著我」，自己當年被捕後，得知丈夫和哥哥也被捕，擔心2個孩子無人看管，被迫在筆錄上摁了手印，「辦案人員曾經對我刑訊逼供，但是打和罵我都能忍受，他們威脅說要抓我家人，抓我丈夫和我哥，我就受不了了。」

▲▼被指毒殺鄰居一家　山東女冤獄8年獲撤訴出獄 。（圖／翻攝自我們視頻、澎湃新聞）

▲任艷紅一家 。（圖／翻攝自我們視頻）

回顧案情，2010年8月至2011年7月期間，山東費縣東嶺村的李忠山一家疑多次遭人投毒，一家四口先後死亡。命案發生後，李忠山的鄰居任艷紅被警方鎖定為疑犯，認為是為了擺脫李忠山無理糾纏和性侵，先後5次投毒，隨後以「投放危險物質罪」被檢方提起公訴。

案件2013年一審時，任艷紅稱自己沒有下毒，與李忠山也沒有不正當男女關係，被判處死緩後，她隨即以自己被嚴刑逼供才認罪為由提出上訴。山東省高院及後決定發還重審，但2017年她再度被判死緩。2018年12月，山東高院撒銷對任艷紅的死緩判決，發回重審。

臨沂中院2019年7月出具刑事裁定書，稱人民檢察院以「證據發生變化」為由，決定對任艷紅撤回起訴。臨沂中院認為，檢察院撤回起訴的理由符合法律規定，應予以准許。任艷紅同年8月1日被無罪釋放。

▼任艷紅近日提出國賠償 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼被指毒殺鄰居一家　山東女冤獄8年獲撤訴出獄 。（圖／翻攝自我們視頻、澎湃新聞）

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