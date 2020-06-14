　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

致敬iPhone 4機身邊框設計　iPhone 12保護殼渲染照曝光

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12 Pro Max的保護殼渲染照曝光。（圖／翻攝Gizchina）

▲iPhone 12 Pro Max保護殼渲染照曝光。（圖／翻攝Gizchina）

記者姚惠茹／綜合報導

蘋果即將在秋季發表iPhone 12系列機款，根據最新外媒報導，網路近來曝光一張疑似iPhone 12 Pro Max保護殼的渲染照，可以看出新一代iPhone機身邊框改為直角方正的設計，頗有致敬iPhone 4的意味，並僅保留兩顆音量大小聲的實體按鍵。

綜合各家媒體報導，蘋果秋季將推出4款新iPhone機種，包括5.4吋與6.1吋的iPhone 12及6.1吋與6.7吋的iPhone 12 Pro，並全面採用OLED螢幕，更由於TrueDepth相機感測器的供應商們將設法把整體設置做得更小，iPhone 12系列機款的螢幕佔比有望進一步提升。

根據Gizchina最新報導，網路近來曝光一張疑似iPhone 12 Pro Max保護殼的渲染照，可以看出新一代iPhone機身邊框改為直角方正的設計，頗有致敬iPhone 4的意味，而且可能會捨棄牌獨立靜音按鍵，僅保留兩顆音量大小聲的實體按鍵。

日前有消息透露，iPhone 12的開發已到達EVT（Engineering Verification Test，工程驗證測試階段）的第二階段，預計EVT階段將在本月結束，並預計從7月就開始進入生產，但不確定是否為所有機款同時啟動。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
唐湘龍遭開罰50萬！　中選會認定他違反這一條規定
高雄15名學生檢驗出爐！　疾管署：確定為「鼻病毒」感染
台中仁愛醫院整排機車「一半泡水中」！鄉民看傻：從沒發生過
快訊／台中車站大廳淹水！豪雨狂灌一級淹水警戒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

致敬iPhone 4機身邊框設計　iPhone 12保護殼渲染照曝光

玩美相機攜手VeryBuy非常勸敗　聯名推出時代雜誌濾鏡

小米再度插旗北桃園 「小米桃園遠百專賣店」6/13開幕

史上最高？　PS5可能的「實際大小」一張推測圖看光光

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

鍾麗緹和婆婆為「生子話題」陷尷尬　秦媽媽一旁附和…伊能靜高情商喊停

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

致敬iPhone 4機身邊框設計　iPhone 12保護殼渲染照曝光

玩美相機攜手VeryBuy非常勸敗　聯名推出時代雜誌濾鏡

小米再度插旗北桃園 「小米桃園遠百專賣店」6/13開幕

史上最高？　PS5可能的「實際大小」一張推測圖看光光

不想重蹈覆轍！陳其邁透露…高雄市長敗選後「列了20個錯誤」在電腦上！

開店就爆滿！台南銷魂限量鵝肉飯　還有鵝湯免費喝到飽

扮長腿空姐誘上鉤…工程師皮夾遭扒+扛私菸罪責！被害人組「復仇者聯盟」揭騙局

英藥廠新冠疫苗「年底有望問世」！　法德義荷簽約可領4億劑

中職／兄弟先發好競爭！看誰能卡位　丘總有感而發

「本土劇小林志玲」開深V飄仙氣...圓夢發片過程超波折！

《007生死交戰》逆勢宣布「提前上映」　再曝全新劇照

10年前退神封存！花蓮展示全縣最老義民爺牌位　驗證民間信仰

中職／相隔一個月先發　楊晉豪：百分之百盡全力

唐湘龍被認定總統大選前講民調　中選會開罰50萬

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

3C家電熱門新聞

iPhone計算器隱藏小技巧一次看透！　快看看你已知幾項

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

致敬iPhone 4機身邊框設計　iPhone 12保護殼渲染照曝光

初代蘋果手機你看過嗎？iPhone 2G到現在還可以用

PS5雙版本4組配件與24款遊戲亮相

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

史上最高？一張圖洩PS5可能的大小

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

「Galaxy Tab S7」渲染圖流出！　傳機身側面新增指紋感應

「小米桃園遠百專賣店」開幕

想擋Google廣告有新招　「多一點」就可去除

玩美相機攜手VeryBuy非常勸敗　聯名推出時代雜誌濾鏡

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

更多熱門

相關新聞

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

外界預估，蘋果將在秋季發表會上發布4款iPhone 12（暫稱）系列手機，除了整體設計將致敬iPhone 4外，此前許多爆料者皆宣稱新機的「瀏海」將會較過去再「短」一點。不過稍早外媒釋出來自手機殼廠商的消息，顯示瀏海部分應無太大變化。

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

iPhone 12遲到成定局？　供應商博通CEO一句話曝玄機

iPhone 12遲到成定局？　供應商博通CEO一句話曝玄機

iPhone 12模型曝光！SIM卡槽移至左側音量鍵下方

iPhone 12模型曝光！SIM卡槽移至左側音量鍵下方

iPad庫存供不應求！　南韓媒體報導蘋果要求LG緊急供應LCD面板

iPad庫存供不應求！　南韓媒體報導蘋果要求LG緊急供應LCD面板

關鍵字：

iPhone 4iPhone 12保護殼渲染照

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

40歲女「嫁閨蜜25歲兒子」戀愛2月閃婚

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

跟著大甲媽遶境「巧遇偶像劇男星」

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

Lulu 10年前「校花級清純照」曝光

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面