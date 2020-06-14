致敬iPhone 4機身邊框設計　iPhone 12保護殼渲染照曝光

▲iPhone 12 Pro Max保護殼渲染照曝光。（圖／翻攝Gizchina）

記者姚惠茹／綜合報導

蘋果即將在秋季發表iPhone 12系列機款，根據最新外媒報導，網路近來曝光一張疑似iPhone 12 Pro Max保護殼的渲染照，可以看出新一代iPhone機身邊框改為直角方正的設計，頗有致敬iPhone 4的意味，並僅保留兩顆音量大小聲的實體按鍵。

綜合各家媒體報導，蘋果秋季將推出4款新iPhone機種，包括5.4吋與6.1吋的iPhone 12及6.1吋與6.7吋的iPhone 12 Pro，並全面採用OLED螢幕，更由於TrueDepth相機感測器的供應商們將設法把整體設置做得更小，iPhone 12系列機款的螢幕佔比有望進一步提升。

根據Gizchina最新報導，網路近來曝光一張疑似iPhone 12 Pro Max保護殼的渲染照，可以看出新一代iPhone機身邊框改為直角方正的設計，頗有致敬iPhone 4的意味，而且可能會捨棄牌獨立靜音按鍵，僅保留兩顆音量大小聲的實體按鍵。

日前有消息透露，iPhone 12的開發已到達EVT（Engineering Verification Test，工程驗證測試階段）的第二階段，預計EVT階段將在本月結束，並預計從7月就開始進入生產，但不確定是否為所有機款同時啟動。

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