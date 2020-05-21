工具人幫女友閨蜜修手機…驚見她「花名Una收費2萬」綠爆　律師也是恩客

▲阿德替女友閨蜜修手機，卻發現女友收費賣淫，氣得報警。（示意圖，非新聞當事人／翻攝pakutaso）

記者羅志華／台北報導

男子阿德替女友李姓閨蜜修手機時，發現李女手機中有多筆仲介「飯局妹」的訊息，更驚見女友「也在賣」，氣得向警方提告；檢方追查恩客名單，驚覺其中不僅有富貴人士外，甚至包含律師，依妨害風化罪嫌起訴李女，北院審理後，判李女5月徒刑、緩刑2年，並須向公庫繳交5萬元。

阿德本和女友同居，不料女友於2019年間突然說想搬出去，阿德以為女友只是「想要有自己的空間」便大方放手，期間朋友向阿德報信，指在外看到他女友單獨和男人外出，阿德曾氣得向女友質問，對方連忙哄「只是和網友見面，怕你誤會所以沒講」，他也在「愛與包容」下選擇信任，但女人的「小秘密」卻總是藏不住…。

某天女友拿李姓閨蜜的手機請阿德修理，強調如果修不好，至少也要把資料備份出來；過程中阿德驚見李女的對話紀錄中，以2到3萬不等價格，替男客約妹到高級飯店碰面，其中男客更要求赴約的妹子，介紹一下當天的打扮特徵，以免「認錯人」，還有個男客原本想「雙飛」叫2個妹，卻因為李女要價10萬作罷。

阿德滑訊息看戲到一半，竟看到女友以花名「Una」，接受李女介紹到北市摩鐵、晶華酒店與男客見面，每次收取約2萬元酬勞，殘酷的真相讓他當場崩潰，氣得報警檢舉李女。

檢方查出李女除仲介阿德女友外，還介紹另名女子從事性交易，恩客名單除富貴人士外，更包含律師在其中，依妨害風化罪嫌起訴李女，北院審理後，判李女判李女5月徒刑、緩刑2年，並須向公庫繳交5萬元。

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