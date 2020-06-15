川普西點軍校16秒走下坡「有困難」影瘋傳　怒推文：是坡度太陡太滑

▲川普到西點軍校致詞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周六（13日）到位於紐約的西點軍校，出席畢業典禮並上台演講，致詞完畢後走下斜坡時，被媒體捕捉到他腳步有些踉蹌，還必須走一步頓一下，最後利用揮舞雙臂以達成平衡。網路瞬間瘋傳影片，吸引許多網友訕笑、關心，而川普本人也怒發推文辯稱，「是樓梯太滑」！

綜合外電報導，74歲的川普是美國史上第一位，以如此高齡就職第一任的總統，先前幕僚感染2019新型冠狀病毒（COVID-19）時，他一度出現說話中氣不足，還有點喘氣的跡象，但謠言隨即就被駁斥。

此次事件發生在川普6月14日生日的前一天，他到西點軍校進行演講，在演講途中要舉起玻璃杯到嘴邊喝水時，竟被發現這個簡單動作做起來有困難。結束後，他在院長陸軍中將威廉斯（Darryl A. Williams）的陪同下，從舞台右側沿斜坡下台。

▲▼川普的演講鋒芒被他的舉步維艱蓋過。（圖／路透）

長達16秒的下斜坡過程中，川普全程緊盯地面，中間一度些微踉蹌，快抵達平地時，他乾脆做出小跑姿勢，揮舞雙手裝作一派輕鬆。網友目睹在現場全程捕捉到的影片後，立刻留言嘲笑，但也有不少支持者為總統發聲，另外還有人覺得討論這件事很無聊。

儘管如此，總統川普仍受不了別人暗示他身子虛弱，在推特發文怒回，他走的那條斜坡「又長又陡，沒有扶手，而且最重要的是，非常的滑。」「我最不可能做的就是『跌倒』，讓那些假新聞媒體看笑話。最後一段路我用跑的到平地，充滿動力！」

►西點軍校畢業致詞 川普又稱「病毒來自中國」：美國不是世界警察！

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