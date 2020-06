川普西點軍校16秒走下坡「有困難」影瘋傳　怒推文：是坡度太陡太滑

▲川普到西點軍校致詞。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周六(13日)到位於紐約的西點軍校,出席畢業典禮並上台演講,致詞完畢後走下斜坡時,被媒體捕捉到他腳步有些踉蹌,還必須走一步頓一下,最後利用揮舞雙臂以達成平衡。網路瞬間瘋傳影片,吸引許多網友訕笑、關心,而川普本人也怒發推文辯稱,「是樓梯太滑」!

綜合外電報導,74歲的川普是美國史上第一位,以如此高齡就職第一任的總統,先前幕僚感染2019新型冠狀病毒(COVID-19)時,他一度出現說話中氣不足,還有點喘氣的跡象,但謠言隨即就被駁斥。

此次事件發生在川普6月14日生日的前一天,他到西點軍校進行演講,在演講途中要舉起玻璃杯到嘴邊喝水時,竟被發現這個簡單動作做起來有困難。結束後,他在院長陸軍中將威廉斯(Darryl A. Williams)的陪同下,從舞台右側沿斜坡下台。

▲▼川普的演講鋒芒被他的舉步維艱蓋過。(圖/路透)

長達16秒的下斜坡過程中,川普全程緊盯地面,中間一度些微踉蹌,快抵達平地時,他乾脆做出小跑姿勢,揮舞雙手裝作一派輕鬆。網友目睹在現場全程捕捉到的影片後,立刻留言嘲笑,但也有不少支持者為總統發聲,另外還有人覺得討論這件事很無聊。

儘管如此,總統川普仍受不了別人暗示他身子虛弱,在推特發文怒回,他走的那條斜坡「又長又陡,沒有扶手,而且最重要的是,非常的滑。」「我最不可能做的就是『跌倒』,讓那些假新聞媒體看笑話。最後一段路我用跑的到平地,充滿動力!」

►西點軍校畢業致詞 川普又稱「病毒來自中國」:美國不是世界警察!

原文網址: 西點軍校畢業致詞 川普又稱「病毒來自中國」:美國不是世界警察! | ETtoday國際 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20200614/1737362.htm#ixzz6PNy6f7eU

Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!